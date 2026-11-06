Франция поема защитата на полско летище, през което преминава военната помощ за Украйна

Франция ще поеме противовъздушната отбрана на полското летище в Жешув от 1 януари в рамките на мисия на НАТО, съобщава Ройтерс.

Летището е ключов логистичен център за доставките на западна военна и хуманитарна помощ за Украйна.

„От 1 януари, като част от НАТО, Франция ще поеме противовъздушната отбрана в района на Жешув. Това е първият път, в който френско оборудване ще бъде използвано за тази цел“, заяви френският посланик във Варшава Етиен дьо Понсен.

По думите му френските системи ще действат съвместно с американските комплекси „Пейтриът“. Това ще даде възможност да бъде проверена оперативната съвместимост между двете системи.

Посланикът не уточни колко време ще продължи френското участие в мисията.

В момента сигурността на летището се осигурява от нидерландски системи „Пейтриът“. През следващия месец се очаква и Швеция да разположи свои противовъздушни системи в района.