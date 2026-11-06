Новини
Търси
Подкаст
Свят

Франция поема защитата на полско летище, през което преминава военната помощ за Украйна

Франция поема защитата на полско летище, през което преминава военната помощ за Украйна
АР/БТА

В момента сигурността на летището се осигурява от нидерландски системи „Пейтриът“

Франция ще поеме противовъздушната отбрана на полското летище в Жешув от 1 януари в рамките на мисия на НАТО, съобщава Ройтерс.

Летището е ключов логистичен център за доставките на западна военна и хуманитарна помощ за Украйна.

„От 1 януари, като част от НАТО, Франция ще поеме противовъздушната отбрана в района на Жешув. Това е първият път, в който френско оборудване ще бъде използвано за тази цел“, заяви френският посланик във Варшава Етиен дьо Понсен.

По думите му френските системи ще действат съвместно с американските комплекси „Пейтриът“. Това ще даде възможност да бъде проверена оперативната съвместимост между двете системи.

Посланикът не уточни колко време ще продължи френското участие в мисията.

В момента сигурността на летището се осигурява от нидерландски системи „Пейтриът“. През следващия месец се очаква и Швеция да разположи свои противовъздушни системи в района.

Още по темата

Срещата на върха на НАТО през 2027 г. ще се проведе в Албания

Срещата на върха на НАТО през 2027 г. ще се проведе в Албания

ЕС и НАТО: Предстои още много работа за постигането на траен мир в Украйна

ЕС и НАТО: Предстои още много работа за постигането на траен мир в Украйна

Зеленски настоява за конкретни гаранции за сигурността на Украйна след края на войната

Зеленски настоява за конкретни гаранции за сигурността на Украйна след края на войната

ЕС отпусна нови 4,36 млрд. евро на Украйна за бюджетна подкрепа и отбрана

ЕС отпусна нови 4,36 млрд. евро на Украйна за бюджетна подкрепа и отбрана

Зеленски очаква победата на демократите в САЩ да донесе повече подкрепа за Украйна

Зеленски очаква победата на демократите в САЩ да донесе повече подкрепа за Украйна

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Зеленски и Кличко с взаимни обвинения за кризата с тока, водата и отоплението в Киев

Зеленски и Кличко с взаимни обвинения за кризата с тока, водата и отоплението в Киев

Германия и Полша очертаха условията си за мир в Украйна: първо примирие, после преговори

Германия и Полша очертаха условията си за мир в Украйна: първо примирие, после преговори

ЕС и НАТО: Предстои още много работа за постигането на траен мир в Украйна

ЕС и НАТО: Предстои още много работа за постигането на траен мир в Украйна

ЕК определи като неприемливи заплахите срещу гражданската авиация в Европа

ЕК определи като неприемливи заплахите срещу гражданската авиация в Европа

Японска компания назначи две кози на работа

Японска компания назначи две кози на работа

Водещи

Временният треньор на Локомотив София: Отборът е в много тежка ситуация

Временният треньор на Локомотив София: Отборът е в много тежка ситуация

  • Преди 1 минута
Отоплението и топлата вода в студентските общежития в София са възстановени

Отоплението и топлата вода в студентските общежития в София са възстановени

Официално: ЦСКА срещу Салах и компания в първия европейски мач на новата "Армия"

Официално: ЦСКА срещу Салах и компания в първия европейски мач на новата "Армия"

  • Преди 10 минути
Зеленски и Кличко с взаимни обвинения за кризата с тока, водата и отоплението в Киев

Зеленски и Кличко с взаимни обвинения за кризата с тока, водата и отоплението в Киев

  • Преди 10 минути
Треньорът на Септември: След паузата ще сме още по-добри

Треньорът на Септември: След паузата ще сме още по-добри

  • Преди 17 минути
Анкета на ТАРАЛЕЖ: Какво мислят жителите на "Дружба" за проблемите с Топлофикация

Анкета на ТАРАЛЕЖ: Какво мислят жителите на "Дружба" за проблемите с Топлофикация

Септември София излъга Локомотив София и се завърна на победния път

Септември София излъга Локомотив София и се завърна на победния път

  • Преди 36 минути
Николай Денков: Бюджетът е техен, камионът те го управляват и накъде отива зависи от тях

Николай Денков: Бюджетът е техен, камионът те го управляват и накъде отива зависи от тях

Германия и Полша очертаха условията си за мир в Украйна: първо примирие, после преговори

Германия и Полша очертаха условията си за мир в Украйна: първо примирие, после преговори

  • Преди 50 минути
Асистентът на Компани: Това е на прав път към пълно възстановяване

Асистентът на Компани: Това е на прав път към пълно възстановяване

  • Преди 1 час
Франция поема защитата на полско летище, през което преминава военната помощ за Украйна

Франция поема защитата на полско летище, през което преминава военната помощ за Украйна

  • Преди 1 час
ДПС: Проектобюджет 2027 - социален мираж и фискална безотговорност

ДПС: Проектобюджет 2027 - социален мираж и фискална безотговорност

Щерьо Ножаров: Проектобюджетът за 2027 г. предвижда дефицит от 3,5% от БВП

Щерьо Ножаров: Проектобюджетът за 2027 г. предвижда дефицит от 3,5% от БВП

  • Преди 1 час
Слънчево, но студено и ветровито време ни очаква утре

Слънчево, но студено и ветровито време ни очаква утре

  • Преди 1 час
Муцунски: ЕС подкрепя диалога между Северна Македония и България

Муцунски: ЕС подкрепя диалога между Северна Македония и България

  • Преди 2 часа