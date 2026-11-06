ЕК определи като неприемливи заплахите срещу гражданската авиация в Европа
„Всяка заплаха срещу цивилни е напълно неприемлива. Основният ни приоритет е да гарантираме сигурността на европейските граждани“, заяви говорител на ЕК
Европейската комисия определи като категорично неприемливи заплахите срещу гражданската авиация в Европа и заяви, че ги разглежда с особена сериозност.
„Всяка заплаха срещу цивилни е напълно неприемлива. Основният ни приоритет е да гарантираме сигурността на европейските граждани“, заяви говорител на ЕК по време на пресконференция.
Той уточни, че разследването на подобни случаи е от компетентността на отделните държави членки, като вече е задействан механизмът за обмен на информация между европейските страни.
Европейската комисия поддържа контакт с Европейската агенция за авиационна безопасност. Сред нейните отговорности са и въпроси, свързани с проверките на пътници и товари, докато прилагането на мерките за авиационна сигурност остава в правомощията на националните власти.
Говорителят отказа да коментира информациите, според които зад отправените заплахи може да стоят лица или структури, свързани с Русия.
Серията от фалшиви бомбени заплахи срещу авиокомпании и летища в Европа породи подозрения за руска намеса, съобщи Би Би Си. Сигналите постъпиха в кратък интервал на 5 ноември, а една от заплахите, изпратена по имейл до летищните власти в Рим, съдържаше име, което вероятно препраща към руска крайнодясна групировка.
Съобщението е изпратено от името на „Бойци на мъжката държава“. Според Би Би Си името вероятно е препратка към „Мъжки легион“, групировка, забранена от московски съд през 2021 г. Тя запази десетки хиляди последователи в „Телеграм“ и подкрепи пълномащабното руско нахлуване в Украйна. Самоличността на подателя на имейла остава непотвърдена.
Подозренията за руска следа се появяват на фона на поредица от кибератаки и случаи на забелязани дронове над чувствителни обекти в Европа. През август германският вътрешен министър публично обвини Москва за атака с дрон срещу летището в Лайпциг/Хале. Почти едновременното подаване на сигналите за бомби подхрани и версията за хибридна операция, целяща да наруши работата на въздушния транспорт.
Към четвъртък вечерта обаче нямаше преки доказателства, които да свързват заплахите с Русия, Иран или групи, действащи от тяхно име, посочва Би Би Си.