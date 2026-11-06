ЕК определи като неприемливи заплахите срещу гражданската авиация в Европа

Европейската комисия определи като категорично неприемливи заплахите срещу гражданската авиация в Европа и заяви, че ги разглежда с особена сериозност.

„Всяка заплаха срещу цивилни е напълно неприемлива. Основният ни приоритет е да гарантираме сигурността на европейските граждани“, заяви говорител на ЕК по време на пресконференция.

Той уточни, че разследването на подобни случаи е от компетентността на отделните държави членки, като вече е задействан механизмът за обмен на информация между европейските страни.

Европейската комисия поддържа контакт с Европейската агенция за авиационна безопасност. Сред нейните отговорности са и въпроси, свързани с проверките на пътници и товари, докато прилагането на мерките за авиационна сигурност остава в правомощията на националните власти.

Говорителят отказа да коментира информациите, според които зад отправените заплахи може да стоят лица или структури, свързани с Русия.