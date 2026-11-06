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Общество

Сигнал за бомба в Нова телевизия, проверяват сградата

Сигнал за бомба в Нова телевизия, проверяват сградата
НОВА ТВ

Хората в сградата са евакуирани, но предаванията на живо продължават да се излъчват в ефира на телевизията

Сигнал за поставено взривно устройство в сградата на Нова телевизия предизвика тревога и наложи предприемането на спешни мерки за сигурност. 

След получаването на сигнала компетентните органи извършват проверка на място. Хората в сградата са евакуирани, но предаванията на живо продължават да се излъчват в ефира на телевизията.

Подобни сигнали се приемат изключително сериозно, тъй като засягат безопасността на хората и нормалната работа на медийната институция.

Сградата на Нова телевизия е в близост до летище "Васил Левски" и до спирка на метрото, както и на жп транспорт.

Припомняме, че сигнал за бомба в сградата на НОВА ТВ имаше и през месец август.

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Сигнал за бомба и в сградата на Нова телевизия

Сигнал за бомба и в сградата на Нова телевизия

Сигнал за бомба в сградата на НЗОК

Сигнал за бомба в сградата на НЗОК

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