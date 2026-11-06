Задържаха мъж, откраднал 500 евро от дарения за дете със синдром на Даун

45-годишен мъж е задържан за кражбата на кутия с дарения, предназначени за лечението на дете със синдром на Даун, от заведение за бързо хранене във Варна. Това съобщиха от полицията, цитирани от DarikNews.

Случаят е от преди около десет дни, когато управителят на търговски обект в квартал "Младост" подал сигнал за извършената кражба.

По негови данни неизвестен извършител проникнал в заведението, след като взломил дограмата, и отнел поставената в обекта кутия за дарения.

В нея се намирали около 500 евро, събирани за лечението на дете със синдром на Даун.

След проведени действия по разследването служителите на полицията установили заподозрения и на 5 ноември го задържали.

Според информацията на органите на реда 45-годишният мъж е криминално проявен, с 38 предишни прояви, свързани с грабежи и кражби, и е осъждан.

На задържания е повдигнато обвинение, като той е оставен в ареста за срок до 72 часа с прокурорско постановление.

Към момента не се съобщава дали откраднатата сума е открита и възстановена, нито дали кутията с дарения е върната на организаторите на благотворителната инициатива.

Разследването по случая продължава.