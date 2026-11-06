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Продължава разследването на мащабната контрабандна схема в "Митници – Варна"

Продължава разследването на мащабната контрабандна схема в "Митници – Варна"
БТА

12 души бяха задържани при операцията на ГДБОП и ДАНС

Продължава разследването на мащабната контрабандна схема в "Митници – Варна". Очаква се днес прокуратурата да прецени на кого какви обвинения да повдигне.

12 души бяха задържани при операцията на ГДБОП и ДАНС.

Разследва се престъпна група, занимавала се с митнически и данъчни измами.

Схемата е свързана с внос на стоки от Китай.

Предполага се, че част от стоките са внасяни контрабандно или са декларирани на значително по-ниски цени, с което е нанесена сериозна щета на държавния бюджет.

 

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