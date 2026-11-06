Продължава разследването на мащабната контрабандна схема в "Митници – Варна". Очаква се днес прокуратурата да прецени на кого какви обвинения да повдигне.

12 души бяха задържани при операцията на ГДБОП и ДАНС.

Разследва се престъпна група, занимавала се с митнически и данъчни измами.

Схемата е свързана с внос на стоки от Китай.

Предполага се, че част от стоките са внасяни контрабандно или са декларирани на значително по-ниски цени, с което е нанесена сериозна щета на държавния бюджет.