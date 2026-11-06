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Задължително обявяване на размера на заплатата във Великобритания

Задължително обявяване на размера на заплатата във Великобритания

Мярката е част от по-обширна инициатива за прозрачност на пазара на труда

Британското правителство ще внесе в парламента законопроект, който ще задължи работодателите да посочват възнагражденията в обявите за работа. Това обяви в четвъртък премиерът Анди Бърнам. Кабинетът му не посочи кога ще внесе предложението.

„Независимо дали сте млад човек, който тепърва започва работа, или родител, който издържа семейството си, трябва да знаете какво е заплащането, преди да отделите време и усилия да кандидатствате“, заяви Бърнам.

Малко над двама от всеки пет работодатели във Великобритания винаги публикуват диапазон на заплатата в обявите си, а по-малко от един на всеки пет винаги посочва конкретна сума. Данните са на британския Институт за персонал и развитие, на които се позова кабинетът на премиера.

Мярката е част от усилията на правителството да намали броя на младите хора, които нито работят, нито учат, нито се обучават. В тази група попадат близо един милион британци на възраст между 16 и 24 години, или около 13% от хората в тази възрастова група. Това е един от най-високите дялове в Европа. Правителството се очаква да публикува доклад по темата по-късно през ноември.

Ню Йорк въведе подобно изискване през 2022 г., като задължи повечето частни работодатели да публикуват диапазон на заплатата. Година по-късно Европейският съюз прие правила за прозрачност на заплащането и даде на държавите членки срок до юни 2026 г. да ги въведат в националното си законодателство.

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