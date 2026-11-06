Кой може да стои зад бомбените заплахи в авиацията в Европа?

Серията от фалшиви бомбени заплахи срещу авиокомпании и летища в Европа породи подозрения за руска намеса, съобщи Би Би Си. Сигналите постъпиха в кратък интервал на 5 ноември, а една от заплахите, изпратена по имейл до летищните власти в Рим, съдържаше име, което вероятно препраща към руска крайнодясна групировка.

Съобщението е изпратено от името на „Бойци на мъжката държава“. Според Би Би Си името вероятно е препратка към „Мъжки легион“, групировка, забранена от московски съд през 2021 г. Тя запази десетки хиляди последователи в „Телеграм“ и подкрепи пълномащабното руско нахлуване в Украйна. Самоличността на подателя на имейла остава непотвърдена.

Подозренията за руска следа се появяват на фона на поредица от кибератаки и случаи на забелязани дронове над чувствителни обекти в Европа. През август германският вътрешен министър публично обвини Москва за атака с дрон срещу летището в Лайпциг/Хале. Почти едновременното подаване на сигналите за бомби подхрани и версията за хибридна операция, целяща да наруши работата на въздушния транспорт.

Към четвъртък вечерта обаче нямаше преки доказателства, които да свързват заплахите с Русия, Иран или групи, действащи от тяхно име, посочва Би Би Си.

Заплахите засегнаха най-малко 21 полета и няколко летища. Част от самолетите бяха пренасочени, а в Италия изтребители бяха вдигнати, за да ескортират един от засегнатите самолети. Всички сигнали се оказаха фалшиви.