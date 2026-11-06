"Днес е кола, утре е човек": Жена се размина на косъм с падащ бетон във Варна

Жена от Варна се е разминала на сантиметри с падащо парче бетон от Аспаруховия мост. При инцидента е пострадал автомобилът ѝ, а случилото се отново поставя въпроса за състоянието и безопасността на едно от ключовите пътни съоръжения в морската столица.

Мира Хаджиева разказа пред NOVA, че в рамките на около половин час три пъти е станала свидетел на падане на бетонни късове от моста. При първия случай парче бетон паднало на сантиметри от нея, при втория ударило автомобила ѝ, а третият се случил, докато зареждала служебната си кола.

"Три удара в рамките на няколко минути, един след друг, в рамките на половин час“, разказа жената.

По думите ѝ щетите по автомобила са значителни и отстраняването им ще изисква сериозни разходи. По-притеснителна за нея обаче остава опасността от тежък инцидент с преминаващите хора.

"Днес е кола, утре е човек. Явно тогава може би ще се вземат и мерки, ако стане проблем с човек“, заяви Хаджиева.

Тя призна, че случилото се я е изплашило, тъй като досега не е попадала в подобна ситуация.

"Уплаших се, защото все пак за първи път ми се случва и просто нямах думи какво да кажа тогава. Буквално се случва пред мен“, сподели потърпевшата.

Аспаруховият мост е сред най-важните транспортни връзки във Варна. Съоръжението осигурява достъп между централната и южната част на града и е основна пътна връзка между Северното и Южното Черноморие.

През последните десетилетия по моста са извършвани частични ремонтни дейности, но според публикуваната информация не е осъществяван цялостен основен ремонт от изграждането му преди около половин век.

Случаят повдига въпроси за техническото състояние на съоръжението, необходимостта от ремонт и мерките за безопасност на преминаващите под него граждани.

Към момента в предоставената информация няма официална позиция на отговорните институции относно конкретния инцидент и предприетите действия за обезопасяване на мястото.