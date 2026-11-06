Mитрополит Даниил: Има известно подобрение в състоянието на ловчанският митрополит Гавриил

Ловчанският митрополит Гавриил е приет във Военномедицинската академия с остро панкреатично възпаление. Той е интубиран, но има известно подобрение от вчера в състоянието му. Това каза днес българският патриарх и Софийски митрополит Даниил пред журналисти преди да възглави заупокойните богослужения в Троянския манастир „Успение Богородично“ по повод 14 години от кончината на патриарх Максим.

„Призоваваме всички православни християни да отправят гореща молитва към Бога. Дядо Гавриил е един достоен архиерей и нека Бог продължи дните му, да му даде здраве, да прослужи още в здраве и благочестина“, каза патриарх Даниил, цитиран от БТА.

Ловчанският митрополит Гавриил е постъпил във Военномедицинската академия в София на 4 ноември, сряда, с диагноза остър панкреатит, съобщиха вчера късно вечерта от Българската патриаршия във връзка с постъпили запитвания относно здравословното състояние на владиката.

Към момента лекуващият екип полага всички необходими грижи за неговото възстановяване.

Каноничният избор на Ловчанския митрополит Гавриил е направен на 28 януари 2001 г. Светското му име е Цветан Методиев Динев. Той е роден на 16 юли 1950 г. в София.