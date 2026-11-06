Влак удари кола на жп прелез в Старозагорско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 5 ноември на общински път SZR-1154, км. 0+700, от село Знаменосец - посока изток към Раднево.

20-годишен шофьор, преминавайки през прелеза, оборудван със светлинна и звукова сигнализация, работеща в нормален режим на работа, не спрял движението си, преминал на забранен сигнал, при което е бил ударен от преминаващия по това време влак с локомотив с машинист 50-годишен мъж.

От удара автомобилът е бил преместен на около 7 метра южно от прелеза, в тревни площи. Пътникът в автомобила е без наранявания, пострадал е водачът, транспортиран е в болница в Стара Загора, където е бил прегледан и освободен.

Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. На шофьора на колата е съставен акт за установено административно нарушение и е издаден констативен протокол за катастрофа с пострадало лице.