Народните представители отмениха днешния блиц контрол

„С дълбоко прискърбие ви съобщавам, че е починал Вежди Рашидов, големият български творец и видният български скулптор, обществен деятел, министър на културата в две правителства, народен представител в няколко парламента и председател на 48-мото Народно събрание“, съобщи председателят на 51-вото Народно събрание Михаела Доцова.

В изявление от името на ПГ на ГЕРБ-СДС Тома Биков заяви, че кончината на Рашидов представлява голяма загуба за цялото българско общество.

„Той често беше извън рамките, които поставяха обществото и политиката. Беше човек, който обичаше да обединява и събира. Неслучайно той беше избран за председател на 48-ото Народно събрание в момент, в който парламентът беше блокиран, партиите бяха разделени и се оказа, че единствената пресечна точка и възможност за избор беше Вежди Рашидов. Той беше и първият български гражданин от турски произход, който оглави българския парламент, и то не по квота или повеля на правовата държва, а по повод себе си – обедини несъвместими формации да го подкрепят. Беше интересно да се работи с него, работеше и много за българската култура. Остави редица завършени проекти, които ще останат и занапред. България загуби един ценен човек, който ще липсва на всички ни“, завърши Биков.