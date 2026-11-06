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Народните представители отмениха днешния блиц контрол

Народните представители отмениха днешния блиц контрол
БТА

Депутатите почетоха с едноминутно мълчание паметта на Вежди Рашидов

Депутатите почетоха с едноминутно мълчание паметта на Вежди Рашидов в началото на днешното пленарно заседание.

Големият български скулптор, депутат, общественик и председател на 48-ото Народно събрание почина на 74-годишна възраст тази сутрин след сърдечен удар.

С дълбоко прискърбие ви съобщавам, че е починал Вежди Рашидов, големият български творец и видният български скулптор, обществен деятел, министър на културата в две правителства, народен представител в няколко парламента и председател на 48-мото Народно събрание“, съобщи председателят на 51-вото Народно събрание Михаела Доцова.

 В изявление от името на ПГ на ГЕРБ-СДС Тома Биков заяви, че кончината на Рашидов представлява голяма загуба за цялото българско общество.

Той често беше извън рамките, които поставяха обществото и политиката. Беше човек, който обичаше да обединява и събира. Неслучайно той беше избран за председател на 48-ото Народно събрание в момент, в който парламентът беше блокиран, партиите бяха разделени и се оказа, че единствената пресечна точка и възможност за избор беше Вежди Рашидов. Той беше и първият български гражданин от турски произход, който оглави българския парламент, и то не по квота или повеля на правовата държва, а по повод себе си – обедини несъвместими формации да го подкрепят. Беше интересно да се работи с него, работеше и много за българската култура. Остави редица завършени проекти, които ще останат и занапред. България загуби един ценен човек, който ще липсва на всички ни“, завърши Биков.

След това, по предложение на Михаела Доцова, депутатите гласуваха да отпадне блиц контролът, който по правилник се провежда всеки първи петък от месеца и в него участват премиерът и вицепремиерите. Вместо това парламентът включи три законодателни точки, след което ще се проведе и редовният петъчен парламентарен контрол, информира novini.bg.

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