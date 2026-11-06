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Над 31 000 обаждания на 112 за седмица: Пороите и наводненията увеличиха сигналите

Над 31 000 обаждания на 112 за седмица: Пороите и наводненията увеличиха сигналите
БТА

Повикванията към спешния телефон са се увеличили с 8,2% спрямо същия период на миналата година. Проливните дъждове са предизвикали множество сигнали за паднали дървета, наводнени улици и имоти

Общо 31 196 повиквания са регистрирани на телефон 112 в периода от 30 октомври до 6 ноември 2026 година. Това представлява увеличение с 8,2% спрямо същия период на 2025 година, съобщиха от Дирекция "Национална система 112“ към Министерството на вътрешните работи, цитирани от БТА.

През изминалата седмица значителна част от сигналите са били свързани с усложнената метеорологична обстановка в страната. Граждани са подавали множество сигнали за паднали дървета, клони и камъни, както и за наводнени улици и частни имоти вследствие на проливните дъждове.

Само на 2 ноември във Варна са постъпили 155 сигнала заради поройния дъжд, наводнени улици и подлези.В Добрич са регистрирани четири сигнала, а в Кърджали – 67.

Най-голям дял от повикванията през седмицата са били свързани със здравословни проблеми и необходимост от медицинска намеса. Към центровете за спешна медицинска помощ са насочени 13 394 сигнала.

За транспортни произшествия са регистрирани 2135 повиквания, за аварии - 849, за пожари - 490, а за бедствия - 136.

Данните показват и значителен брой сигнали, свързани с престъпления. Общо 6833 повиквания са били за престъпления против личността, а 843 - за престъпления против собствеността.

През разглеждания период са подадени 15 сигнала за рисково шофиране и гонки, 299 за изгубени или бедстващи хора и девет за нелегални мигранти или бежанци.

Към общинските администрации за предприемане на действия са изпратени 6024 сигнала, показва още справката на Националната система 112.

През седмицата са обработени и 12 трансгранични обаждания. Сред тях са сигнали за домашно насилие над българска гражданка в Гърция, за кражба в Германия и за необходимост от полицейска намеса в Хърватия.

Увеличението на повикванията към 112 е по-голямо в сравнение с предходната седмица. Между 23 и 30 октомври са били регистрирани 30 137 обаждания, което е представлявало ръст от 3,2% спрямо същия период на 2025 година.

Според последните данни броят на повикванията се е увеличил с 1059 спрямо предходния отчетен период.

Статистиката показва нарастващо натоварване на спешния телефон през последната седмица, на фона на проливните валежи и множеството сигнали за произшествия в различни части на страната.

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