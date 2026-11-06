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Задържаха контрабандни парфюми на „Малко Търново“

Задържаха контрабандни парфюми на „Малко Търново“
Агенция „Митници“

Установени са общо 1689 недекларирани „маркови“ парфюма. Контрабандните стоки са иззети

Митничари спипаха близо 1700 контрабандни парфюма с обозначения на световни марки на пункт „Малко Търново“, съобщиха от Агенция „Митници“.

Превозното средство - тип миниван с чужда регистрация, пристига на входящо трасе от Турция на 4 ноември вечерта.

В зоната за митнически контрол водачът - гражданин на Северна Македония, е обявил, че пренася само личен багаж и няма нищо за деклариране.

Иинспекторите откриват между багажа на водача кашони с голямо количество дамски и мъжки парфюми и тоалетни води - имитации на различни луксозни марки.

Установени са общо 1689 недекларирани „маркови“ парфюма. Контрабандните стоки са иззети. На водача е съставен акт.

За случая ще бъдат сезирани и притежателите на съответните защитени търговски марки.

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