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Вигенин призова за повече кадри и по-добра техника за пожарните служби

Вигенин призова за повече кадри и по-добра техника за пожарните служби

Евродепутатът настоя за по-силна европейска подкрепа, а пожарникарски синдикати от седем държави поставиха въпроса за условията на труд и безопасността

Държавите от Европейския съюз трябва да разполагат със собствени сили и техника за овладяване на големи пожари и да могат бързо да си оказват помощ при бедствия. Това заяви евродепутатът Кристиан Вигенин на среща с представители на пожарникарски синдикати от седем европейски държави.

Вигенин призова за повече пожарникари, по-добро оборудване и инвестиции в превенцията. По думите му европейската помощ е необходима, а подготовката и финансирането на пожарните служби са отговорност на всяка държава членка.

„Военните могат да помагат, но не могат да заместят добре обучените и оборудвани професионални пожарникари“, подчерта евродепутатът. Той посочи, че летните пожари в България унищожават гори, застрашават населени места и подлагат на изпитание възможностите на местните служби.

На срещата синдикатите обсъдиха недостига на кадри, условията на труд и мерките за опазване на здравето и безопасността на пожарникарите. България беше представена от Венцислав Станков, председател на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец“. Участваха и представители на синдикати от Франция, Кипър, Гърция, Италия, Белгия и Швеция.

Срещата е част от общоевропейската инициатива на пожарникарите под мотото „Ние защитаваме обществото. А кой защитава нас?“.

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