Гърция мобилизира 220 пожарникари за пожара, дошъл от България

Общо 220 пожарникари се борят от гръцка страна с пожара, който избухна в неделя край ивайловградското село Горно Луково и вчера вечерта премина на гръцка територия, съобщава солунският информационен сайт „Вория“.

В гасенето участват 48 пожарни автомобила, 12 екипа горски командоси, 12 противопожарни самолета и 5 хеликоптера.

На мястото е пристигнал заместник-началникът на гръцката противопожарна служба генерал-лейтенант Анастасиос Папас. Предвижда се към екипите да бъдат добавени още 30 горски командоси, които ще бъдат транспортирани със самолет от Елефсина край Атина до летището в Александруполис.

Община Суфли е предоставила водоноски, а горската служба в Дидимотихо осигурява проходимостта на горските пътища, за да могат противопожарните екипи да се придвижват по-бързо.

По информация на началника на горската служба Димитрис Митрудис ситуацията остава без съществена промяна. Вятърът разпространява огъня на запад, а при по-силни пориви пламъците на моменти преминават от низов във върхов пожар, което допълнително усложнява гасенето.