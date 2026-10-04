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Пожарът от Ивайловград навлезе в Гърция

Пожарът от Ивайловград навлезе в Гърция
БТА

Огнената стихия на българска земя вече е изпепелила между 1000 и 1500 декара широколистна гора, храсти и сухи треви

Горският пожар в Източните Родопи, за който ви съобщихе по-рано днес, премина държавната граница и навлезе на гръцка територия, където в момента бушува в борова гора. Инцидент се развива в землището на приграничните хасковски села Горно и Долно Луково, което принуди кмета на община Ивайловград спешно да обяви частично бедствено положение. Информацията предава БНР.

Огнената стихия на българска земя вече е изпепелила между 1000 и 1500 декара широколистна гора, храсти и сухи треви. Областният управител на Хасково Тодор Иванов съобщи, че ситуацията се мени постоянно, но за момента няма непосредствена опасност за близките населени места.

Предстои истинско изпитание и безсънна нощ за 13-те пожарни екипа от Ивайловград, Любимец и Харманли, които се борят с пламъците на терен. Заедно с тях работят местни доброволци, а тежки булдозери прокарват просеки в планинския масив, за да спрат разрастването на фронта.

В гасенето е включена и армейска авиация. От Министерството на отбраната информираха, че екипаж на Военновъздушните сили с хеликоптер „Кугър“ е излетял от авиобаза Крумово в 16:47 ч. и извършва водоизливания в помощ на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. От общината допълниха, че в гасителните действия от въздуха вече участват два хеликоптера. Овладяването на бедствието остава изключително трудно заради непроходимия планински терен и силния, променлив вятър, който постоянно разпалва нови локални огнища.

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