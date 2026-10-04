Частично бедствено положение в Ивайловград заради пожар

Частично бедствено положение е обявено в община Ивайловград поради сериозен пожар, избухнал в района на село Горно Луково, информират от пресцентъра на Областната администрация в Хасково.

Огнената стихия вече е изпепелила площ между 1000 и 1500 декара сухи треви, храсти и широколистна гора.

В овладяването на бедствието на терен участват 13 екипа на пожарните служби от Ивайловград, Любимец и Харманли, съвместно с доброволното формирование към Община Ивайловград, предава БТА. За ограничаване на фронта на пожара се използва булдозер, който прокарва просеки.

В операцията се включиха и Военновъздушните сили с хеликоптер „Кугър“, който оказва специализирана помощ от въздуха. Машината е излетяла от авиобаза Крумово в 16:47 ч. и извършва водоизливания в труднодостъпните зони, подпомагайки наземните екипи на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“.