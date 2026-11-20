България приключва Плана за възстановяване и устойчивост и ще получи близо 99% от парите по ПВУ. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов на брифинг в Министерския съвет.

ЕК одобри над 1,7 млрд. евро, които България получава след успешното изпълнение на 50 реформи и инвестиции по петото плащане, каза той и допълни, че е имало риск от загуба на средства, когато са дойшли на власт.

Пеканов благодари на премиера Румен Радев и на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, които са помогнали да се направят законови промени.