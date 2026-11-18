„На първо място е подкрепата за хората и смятам, че с бюджета я уплътняваме“.

Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов при посещението си в благоевградското село Падеш. Той участва в откриването на три нови сгради за резидентна грижа за възрастни хора с деменция и обновената сграда на дома за хора с деменция в селото. Проектът е реализиран с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост. По думите на Пеканов държавата трябва да осигурява необходимата инфраструктура именно там, където има най-голяма нужда от подкрепа.

„Сега имаме такава инфраструктура – модерна, хубава, която да им носи спокойствие и подкрепа“, заяви той.

Вицепремиерът подчерта, че голяма част от домовете за възрастни хора и хора с деменция се изграждат или модернизират със средства по Плана за възстановяване и устойчивост. По думите му е важно тези инвестиции да се реализират в координация с местната власт.

Пеканов посочи, че след изграждането на необходимата инфраструктура трябва да бъде гарантирана и социалната политика. В предложения от правителството бюджет са предвидени увеличения на средства за редица социални мерки, сред които подкрепата за семейства с деца, деца с увреждания, хора в затруднено положение и пенсионери. Предвидени са средства и за учители и млади лекари.

„Социалният пакет беше на първо място“.

Той призна, че правителството получава критики от опозицията заради високия дефицит, но според него в настоящата ситуация е намерен баланс между необходимостта от ограничаване на дефицита и запазването на социалните политики.

„От една страна се намалява дефицитът всяка година, а в същото време се запазват социалната политика, политиката по доходите и инвестициите“, заяви вицепремиерът.

В Падеш са открити три новопостроени сгради за резидентна грижа за възрастни хора с деменция.

Реконструирана е и съществуващата сграда на дома, където ще бъде разкрит Дневен център за съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за хора с деменция и техните семейства. Проектът включва цялостно преобразяване на пространството, изграждане на новите сгради и обновяване на съществуващата база, като финансирането е осигурено по Националния план за възстановяване и устойчивост.