Възможностите за нови директни самолетни линии между Полша и България бяха обсъдени на среща във Варшава между министъра на туризма Илин Димитров и полския държавен секретар с ресор туризъм Иренеуш Раш. Разговорите включват маршрути от Вроцлав до Варна и от Познан и Гданск до Пловдив, съобщиха от Министерството на туризма.

Двете страни разглеждат и увеличаване на полетите по съществуващите линии между София и полски градове. Срещата се провежда на фона на предварителни данни за ръст между 8% и 10% на полските туристи в България през лятото на 2026 г.

“Наш приоритет е позиционирането на България като конкурентна целогодишна европейска дестинация. Важно е да насърчим контактите между летищните оператори, авиокомпаниите и туристическия бизнес, включително чрез участие в двустранни и международни форуми”, заяви Димитров.

За привличане на посетители извън летния сезон България ще популяризира сред полските туроператори СПА и балнеотуризма, културното наследство, винените маршрути и зимните спортове. Обсъдени са съвместни рекламни кампании, медийни и бизнес посещения, както и включване на български обекти в културния маршрут “Йоан Павел II”.

България и Полша ще обменят опит и в туристическото законодателство. Интерес от българска страна има към полския гаранционен фонд за защита на пътуващите и към събирането и анализа на статистически данни в сектора.

Димитров предложи София да приеме петата българо-полска експертна среща по туризъм през пролетта на 2027 г. Сред темите ще бъдат въздушната свързаност, подготовката на кадри и използването на изкуствен интелект в туристическите услуги и маркетинга.

“Искаме да надградим сътрудничеството между университетите и бизнеса с повече стажове, обмен на студенти и преподаватели и съвместни обучения”, посочи министърът.

Раш получи покана и за глобалния форум за културен туризъм на UN Tourism и ЮНЕСКО, планиран за началото на юни 2027 г. в София и Казанлък. Събитието ще представи тракийското наследство и традициите на розобера в Розовата долина.