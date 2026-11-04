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Икономика

„Гъливеър“ започва директни полети между София и Ереван от 7 ноември

„Гъливеър“ започва директни полети между София и Ереван от 7 ноември
Pixabay

Линията ще се обслужва два пъти седмично

Българската авиокомпания „Гъливеър“ (GullivAir) започва редовни директни полети между София и Ереван от 7 ноември 2026 г. Линията ще се обслужва два пъти седмично – всеки четвъртък и събота, в сътрудничество с „България Еър“ (Bulgaria Air), съобщиха от пресцентъра на авиокомпанията.

Първият полет по маршрута София – Ереван – София е насрочен за 7 ноември, а следващите ще бъдат на 12 ноември (четвъртък) и 14 ноември (събота). Разписанието е предвидено да бъде в сила до 25 март 2027 г.

От авиокомпанията посочват, че разглеждат възможността за продължаване на директната въздушна връзка и през летния сезон при наличие на достатъчен пътнически интерес.

В съобщението се посочва, че възстановяването на маршрута ще осигури директна връзка между двете столици и ще улесни пътуванията между България и Армения. До края на 2026 г. се очаква да бъдат осигурени и възможности за свързващи полети с маршрутната мрежа на „България Еър“ след интегрирането на резервационните системи на двете авиокомпании.

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