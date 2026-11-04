Най-важното от света на 04.11.2026-та г.

Демократическата партия печели контрола над двете камари на Конгреса на САЩ – Сената и Камарата на представителите, като по този начин ще има мнозинство в законодателната власт до края на президентския мандат на Доналд Тръмп. Това сочат прогнозните резултати на CBS след изборите в страната, които се проведоха на 3 ноември, предават световните агенции. Демократите постигат серия от изненадващи победи в щати-бастиони на Републиканската партия, сред които Тексас, Канзас, Охайо и Южна Каролина, които са били представлявани "в червено" в продължение на десетилетия.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс призна, че войната в Иран е довела до изборното поражение на републиканците. Ванс обвини директно конфликта за провала на междинните избори в САЩ и се дистанцира от дневния ред на президента Доналд Тръмп, съобщава CNN.

Руските власти започнаха работа по възстановяване на електроснабдяването в Крим след украински удари по енергийни обекти на полуострова, анексиран от Москва през 2014 г., предаде Франс прес. Крим редовно става обект на украински атаки, които Киев определя като ответни действия срещу руската военна офанзива. Руското Министерство на енергетиката съобщи, че през нощта украинските сили са атакували обекти от енергийната инфраструктура, което е довело до прекъсване на електроснабдяването на полуострова.

Северна Македония продължава да бъде блокирана по пътя към Европейския съюз заради неизпълнените ангажименти за промяна на Конституцията и включване на българите сред народите, посочени в основния закон на страната. Това става ясно от оценката на Европейската комисия в пакета за разширяването на ЕС за 2026 г. Брюксел настоява Скопие да изпълни ангажиментите, заложени в заключенията на Съвета на ЕС от юли 2022 г. Едва след това ще може да се пристъпи към отварянето на първия преговорен клъстър – „Основополагащи въпроси“.

Докладът на Европейската комисия за напредъка на Турция отчита сериозни проблеми с функционирането на демократичните институции, независимостта на съдебната система и свободата на медиите. Брюксел критикува натиска върху опозицията, липсата на ефективна политика за борба с корупцията и използването на правни и административни механизми срещу критиците на властта.