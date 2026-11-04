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Две жени ще ръководят мачове от предстоящия кръг на Втора лига

Две жени ще ръководят мачове от предстоящия кръг на Втора лига
БТА

СК към БФС обяви всички назначения

Две жени ще ръководят мачове от 15-ия кръг на Втора лига, обявиха от Съдийската комисия към БФС. Кристина Георгиева е назначена за главен рефер на двубоя между Берое и Пирин Благоевград, докато Християна Гутева ще бъде съдия на Спартак Плевен - Добруджа. 

Ето всички наряди за предстоящия кръг във Втора лига: 

8 ноември 2026 година, неделя, 14:30 часа:
Вихрен Сандански - Локомотив Горна Оряховица
ГС: Иво Петров Иванов
АС1: Асен Крумов Крумов  АС2: Михаил Димчов Гигов
4-ти: Петър Георгиев Димитров
СН: Драган Кирилов Стойков
 
8 ноември 2026 година, неделя, 16:30 часа:
Берое Стара Загора - Пирин Благоевград 
ГС: Кристина Георгиева Георгиева
АС1: Павлета Веселинова Рашкова АС2: Християн Антонов Терзиев
4-ти: Николай Диянов Запрянов
СН: Стоян Христов Денев
 
8 ноември 2026 година, неделя, 16:30 часа:
Хебър Пазарджик - Марек Дупница
ГС: Кристиaн Младенов Тодоров
АС1: Димитър Атанасов Димитров  АС2: Владимир Йорданов Йорданов
4-ти: Николай Стоянов Иванов
СН: Атанас Петров Бозев
 
8 ноември 2026 година, неделя, 16:30 часа:
Спартак Плевен - Добруджа
ГС: Християна Красимирова Гутева
АС1: Венелин Павлов Иванов  АС2: Веселин Ангелов Шопов
4-ти: Христо Митков Минчев
СН: Николай Тодоров Петров

8 ноември 2026 година, неделя, 16:30 часа:
Лудогорец II - Несебър
ГС: Георги Петров Стоянов
АС1: Йордан Петров Петров  АС2: Георги Василев Димчев
4-ти: Борис Борисов Попов
СН: Красимир Иванов Василев
 
9 ноември 2026 година, понеделник, 14:30 часа:
ЦСКА II - Рилски спортист
ГС: Ивайло Красимиров Ненков
АС1: Дарин Василев Иванов  АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ти: Божидар Тихомиров Тодоров
СН: Димитър Божидаров Стоилов
 
9 ноември 2026 година, понеделник, 14:30 часа:
Черноморец Бургас - Янтра Габрово 
ГС: Михаел Петков Павлов
АС1: Васил Тодоров Качамаков АС2: Павлин Петков Петков
4-ти: Иван Руменов Христов
СН: Диян Христов Вълков
 
9 ноември 2026 година, понеделник, 17:30 часа:
Етър Велико Търново - Монтана
ГС: Георги Георгиев Спасов
АС1: Станислав Лазаров Станев  АС2: Георги Димчев Великов
4-ти: Любомир Николаев Вушовски
СН: Иво Величков Боев
 
9 ноември 2026 година, понеделник, 17:30 часа:
Фратрия - Спортист Своге
ГС: Камен Ташев Терзиев
АС1: Станимир Емилов Трифонов  АС2: Димо Неделчев Стоянов
4-ти: Дженк Мустафа Ташдемир
СН: Александър Ангелов Атанасов

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