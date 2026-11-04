Две жени ще ръководят мачове от предстоящия кръг на Втора лига

Две жени ще ръководят мачове от 15-ия кръг на Втора лига, обявиха от Съдийската комисия към БФС. Кристина Георгиева е назначена за главен рефер на двубоя между Берое и Пирин Благоевград, докато Християна Гутева ще бъде съдия на Спартак Плевен - Добруджа.

Ето всички наряди за предстоящия кръг във Втора лига:

8 ноември 2026 година, неделя, 14:30 часа:

Вихрен Сандански - Локомотив Горна Оряховица

ГС: Иво Петров Иванов

АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Михаил Димчов Гигов

4-ти: Петър Георгиев Димитров

СН: Драган Кирилов Стойков



8 ноември 2026 година, неделя, 16:30 часа:

Берое Стара Загора - Пирин Благоевград

ГС: Кристина Георгиева Георгиева

АС1: Павлета Веселинова Рашкова АС2: Християн Антонов Терзиев

4-ти: Николай Диянов Запрянов

СН: Стоян Христов Денев



8 ноември 2026 година, неделя, 16:30 часа:

Хебър Пазарджик - Марек Дупница

ГС: Кристиaн Младенов Тодоров

АС1: Димитър Атанасов Димитров АС2: Владимир Йорданов Йорданов

4-ти: Николай Стоянов Иванов

СН: Атанас Петров Бозев



8 ноември 2026 година, неделя, 16:30 часа:

Спартак Плевен - Добруджа

ГС: Християна Красимирова Гутева

АС1: Венелин Павлов Иванов АС2: Веселин Ангелов Шопов

4-ти: Христо Митков Минчев

СН: Николай Тодоров Петров

8 ноември 2026 година, неделя, 16:30 часа:

Лудогорец II - Несебър

ГС: Георги Петров Стоянов

АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Василев Димчев

4-ти: Борис Борисов Попов

СН: Красимир Иванов Василев



9 ноември 2026 година, понеделник, 14:30 часа:

ЦСКА II - Рилски спортист

ГС: Ивайло Красимиров Ненков

АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ти: Божидар Тихомиров Тодоров

СН: Димитър Божидаров Стоилов



9 ноември 2026 година, понеделник, 14:30 часа:

Черноморец Бургас - Янтра Габрово

ГС: Михаел Петков Павлов

АС1: Васил Тодоров Качамаков АС2: Павлин Петков Петков

4-ти: Иван Руменов Христов

СН: Диян Христов Вълков



9 ноември 2026 година, понеделник, 17:30 часа:

Етър Велико Търново - Монтана

ГС: Георги Георгиев Спасов

АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Георги Димчев Великов

4-ти: Любомир Николаев Вушовски

СН: Иво Величков Боев



9 ноември 2026 година, понеделник, 17:30 часа:

Фратрия - Спортист Своге

ГС: Камен Ташев Терзиев

АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Димо Неделчев Стоянов

4-ти: Дженк Мустафа Ташдемир

СН: Александър Ангелов Атанасов