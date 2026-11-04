Две жени ще ръководят мачове от предстоящия кръг на Втора лига
СК към БФС обяви всички назначения
Две жени ще ръководят мачове от 15-ия кръг на Втора лига, обявиха от Съдийската комисия към БФС. Кристина Георгиева е назначена за главен рефер на двубоя между Берое и Пирин Благоевград, докато Християна Гутева ще бъде съдия на Спартак Плевен - Добруджа.
Ето всички наряди за предстоящия кръг във Втора лига:
8 ноември 2026 година, неделя, 14:30 часа:
Вихрен Сандански - Локомотив Горна Оряховица
ГС: Иво Петров Иванов
АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Михаил Димчов Гигов
4-ти: Петър Георгиев Димитров
СН: Драган Кирилов Стойков
8 ноември 2026 година, неделя, 16:30 часа:
Берое Стара Загора - Пирин Благоевград
ГС: Кристина Георгиева Георгиева
АС1: Павлета Веселинова Рашкова АС2: Християн Антонов Терзиев
4-ти: Николай Диянов Запрянов
СН: Стоян Христов Денев
8 ноември 2026 година, неделя, 16:30 часа:
Хебър Пазарджик - Марек Дупница
ГС: Кристиaн Младенов Тодоров
АС1: Димитър Атанасов Димитров АС2: Владимир Йорданов Йорданов
4-ти: Николай Стоянов Иванов
СН: Атанас Петров Бозев
8 ноември 2026 година, неделя, 16:30 часа:
Спартак Плевен - Добруджа
ГС: Християна Красимирова Гутева
АС1: Венелин Павлов Иванов АС2: Веселин Ангелов Шопов
4-ти: Христо Митков Минчев
СН: Николай Тодоров Петров
8 ноември 2026 година, неделя, 16:30 часа:
Лудогорец II - Несебър
ГС: Георги Петров Стоянов
АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Василев Димчев
4-ти: Борис Борисов Попов
СН: Красимир Иванов Василев
9 ноември 2026 година, понеделник, 14:30 часа:
ЦСКА II - Рилски спортист
ГС: Ивайло Красимиров Ненков
АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ти: Божидар Тихомиров Тодоров
СН: Димитър Божидаров Стоилов
9 ноември 2026 година, понеделник, 14:30 часа:
Черноморец Бургас - Янтра Габрово
ГС: Михаел Петков Павлов
АС1: Васил Тодоров Качамаков АС2: Павлин Петков Петков
4-ти: Иван Руменов Христов
СН: Диян Христов Вълков
9 ноември 2026 година, понеделник, 17:30 часа:
Етър Велико Търново - Монтана
ГС: Георги Георгиев Спасов
АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Георги Димчев Великов
4-ти: Любомир Николаев Вушовски
СН: Иво Величков Боев
9 ноември 2026 година, понеделник, 17:30 часа:
Фратрия - Спортист Своге
ГС: Камен Ташев Терзиев
АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Димо Неделчев Стоянов
4-ти: Дженк Мустафа Ташдемир
СН: Александър Ангелов Атанасов