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Вратарят на ФК Андора наруши мълчанието си след смъртния случай

Вратарят на ФК Андора наруши мълчанието си след смъртния случай
AP/БТА

Хесус Овоно с първи думи след трагичната гибел на нападателя на Тенерифе Хесус де Мигел

Вратарят на ФК Андора Хесус Овоно наруши мълчанието си след трагичната гибел на футболиста на Тенерифе Хесус де Мигел. Националът на Екваториална Гвинея се сблъска с нападателя, след което последният получи сърдечен арест и почина в болницата. 

„Преживявам най-трудните дни в живота си. Трудно намирам думи и все още ми е непосилно да осъзная случилото се. Болката от загубата на Хесус е огромна. В мислите си съм изцяло с него, със семейството му и с всички негови близки. Наясно съм, че тепърва предстоят много теми за обсъждане, и ще подхождам към всяка от тях с дължимото уважение. Сега обаче не мога да мисля за нищо друго освен за Хесус и за мъката, която изживяваме. Почивай в мир, Хесус“, написа Овоно. 

От ФК Андора, който е собственост на Жерар Пике, призоваха обществеността за максимална деликатност, чувствителност и уважение в този тежък за клуба момент. Днес паметта на Хесус де Мигел беше почетена на доброволната тренировка на отбора. 

От клуба също така са осигурили квалифицирана помощ на всеки, засегнат от случилото се.

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