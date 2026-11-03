Затвор грози вратаря на ФК Андора заради смъртта на нападателя на Тенерифе

Смъртта на футболиста на Тенерифе Хесус де Мигел може да има сериозни последствия върху вратаря на ФК Андора Хесус Овоно. Нападателят почина в болницата на 30-годишна възраст - ден, след като претърпя сърдечен арест вследствие на сблъсък с национала на Екваториална Гвинея.

Според "Спорт" от правна гледна точка, тежестта на нараняванията не предполага автоматично съществуването на престъпление. Въпреки това Испанският наказателен кодекс позволява изискването на отговорност, когато се докаже, че едно поведение е надминало рисковете, присъщи на спортната практика.

Член 142 от Наказателния кодекс предвижда наказания от една до четири години затвор за човек, причинил смъртта на друго лице поради тежка непредпазливост. В случаите на по-малко тежка непредпазливост се предвижда наказание от три до осемнадесет месеца.

Хесус Овоно е част от ФК Андора от лятото на 2025 година насам. Първоначално той беше под наем в тима от Алавес, след което подписа постоянен договор.