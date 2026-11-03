Разширяването на ЕС се ускорява, но разликата между кандидатите за членство расте

Европейският съюз се опитва да ускори процеса на разширяване, но кандидатите за членство продължават да се движат с различно темпо. Докато Черна гора и Албания напредват в преговорите, Молдова и Украйна отбелязват развитие по пътя към ЕС, а Северна Македония, Грузия и други държави остават в застой. Това е основната тема на втората среща на върха за разширяването, която се провежда в Брюксел, пише Euronews.

Във форума участват представители на Украйна, Албания, Молдова, Грузия, Северна Македония, Армения и Хърватия, както и председателят на Европейския съвет Антонио Коща. Сред участниците са украинският премиер Серхий Корецки и грузинският му колега Ираклий Кобахидзе.

Десет години след референдума за Брекзит Брюксел се стреми да превърне новия импулс за разширяване в конкретни стъпки към присъединяването на следващите държави членки. Европейската комисия подготвя пътни карти за страните, които са най-напреднали в процеса – Черна гора, Албания, Молдова и Украйна.

Този подход обаче може да задълбочи разликите между държавите кандидати, тъй като други страни, сред които Северна Македония и Грузия, от години не успяват да постигнат съществен напредък.

Черна гора е най-близо до членство, но има спорове с Хърватия

Черна гора е определяна като държавата, която е най-напреднала по пътя към ЕС. Преговорите ѝ обаче са затруднени от двустранни разногласия с Хърватия, свързани с наследството от войните при разпадането на бивша Югославия през 90-те години.

Европейската комисия наскоро предложи допълнителни институционални гаранции за бъдещите членки на съюза. Те се обсъждат във връзка с договора за присъединяване на Черна гора, който трябва да определи условията за приемането на нови държави в ЕС.

Албания също е сред страните с напреднали преговори, но вътрешнополитическото напрежение създава допълнителни затруднения. В страната избухнаха мащабни протести заради плановете за изграждане на луксозен курорт в защитена територия. Проектът е свързан с Джаред Кушнер, зет на американския президент Доналд Тръмп.

Молдова и Украйна ускоряват преговорите

Молдова напредва с темпо, което изисква Европейската комисия да пренасочва свои служители и ресурси, за да отговаря на скоростта на работа на Кишинев. Страната е близо до приключването на преговорна глава, по която разговорите са започнали съвсем наскоро.

Украйна също отбелязва напредък след политическите промени в Унгария, които премахнаха част от пречките пред европейската ѝ интеграция. Очаква се Киев да отвори всички преговорни клъстери до края на годината.

Един от сложните въпроси в бъдещите разговори ще бъде селското стопанство, което може да се превърне в сериозно предизвикателство за присъединяването на Украйна.

Северна Македония и други държави остават в застой

В Западните Балкани политическите промени в Сърбия породиха надежди в Брюксел за възстановяване на диалога и нов тласък в отношенията с ЕС.

За разлика от нея Северна Македония, Босна и Херцеговина и Косово продължават да срещат затруднения по пътя към членство. Заради бавния напредък тези държави на практика губят възможности за достъп до регионално финансиране от ЕС за сметка на по-напредналите кандидати.

Процесът по присъединяване на Грузия също е практически замразен. Причините са свързани с отстъплението от демократичните стандарти и сближаването на Тбилиси с Москва. Миналия месец европейският комисар по разширяването Марта Кос определи страната като „кандидат само на хартия“.

Армения, която все още няма официален статут на кандидат за членство, обмисля да подаде заявление за присъединяване към ЕС. Ереван вече предприе няколко стъпки за сближаване с Брюксел, като същевременно се опитва да намали зависимостта си от Русия след конфликта с Азербайджан.

Брюксел трябва да превърне обещанията в реални резултати

През последните години разширяването се превърна в един от основните инструменти на ЕС за укрепване на влиянието му в съседните региони. Перспективата за членство е начин Брюксел да насърчава политическите и икономическите реформи в държавите кандидати и да ги обвързва по-тясно със съюза.

Сега предизвикателството пред европейските институции е да покажат, че процесът може да доведе до реално присъединяване, а не да остане дългогодишно обещание за страните, които очакват членство.