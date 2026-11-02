Румъния и Молдова се договориха за съвместни военни доставки по европейската програма SAFE

Румъния и Република Молдова направиха нова стъпка към задълбочаване на военното си сътрудничество, след като подписаха споразумение за съвместно придобиване на военна техника чрез европейската програма SAFE. Това е първата подобна обща поръчка между двете държави, съобщиха от правителствената пресслужба на Румъния в информация, изпратена и до БТА.

Документът беше подписан на церемония в сградата на румънското правителство на площад „Виктория“ в Букурещ.

„Хората от двете страни на река Прут очакват едно и също от своите правителства – да гарантират тяхната сигурност“, заяви румънският премиер Лука Никулеску. По думите му двете страни имат общ интерес от модернизирането на отбранителните си способности, развитието на военната индустрия и укрепването на европейската технологична база.

Споразумението е свързано с проекта „Многофункционални колесни транспортни платформи“, който предвижда производството, сглобяването и окончателното изпитване на военни камиони IVECO на територията на Румъния.

„Това означава инвестиции и работни места в нашата страна“, подчерта Никулеску.

Румънският министър на отбраната Щефан-Раду Опря отбеляза, че инициативата ще подобри оперативната съвместимост между армиите на двете държави. Той посочи, че изградените производствени мощности в Румъния дават възможност на страната не само да задоволява собствените си нужди, но и да изнася отбранителна техника. Заводът на IVECO се намира в окръг Дъмбовица.

Молдовският министър на отбраната Анатолие Носатий определи договореността като израз на близките отношения между Букурещ и Кишинев. Според него тя потвърждава подкрепата на Румъния за модернизирането на молдовската армия и укрепването на отбранителния капацитет на страната.

Като част от инициативата молдовската Агенция за осигуряване на ресурси и управление на имуществото (AARAP) и италианската компания IDV Defence Vehicles подписаха договор за доставка на 62 военни камиона IVECO. Машините ще бъдат в три различни конфигурации и ще бъдат предназначени за нуждите на молдовската армия.

Поръчката е свързана с рамково споразумение от 2019 г. между румънското Министерство на отбраната и италианския производител, което предвижда доставката на общо 2909 многофункционални транспортни платформи за румънските въоръжени сили.

Към 30 октомври 2026 г. Румъния вече е получила 2039 от предвидените машини.

Проектът е включен в инвестиционния план на Румъния за отбранителната индустрия, финансиран чрез европейския инструмент SAFE. Целта е да се засилят отбранителните възможности на Молдова и да се разшири сътрудничеството между двете съседни държави.