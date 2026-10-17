Пет руски дрона паднаха в Молдова за 17 часа, има пострадал

Пет дрона, идентифицирани от молдовските власти като руски, са паднали на територията на Молдова в рамките на малко повече от 17 часа на 15 и 16 октомври. При инцидентите е пострадал леко един човек, а нанесените материални щети са незначителни.

Молдовското Министерство на външните работи съобщи, че безпилотните апарати са нарушили въздушното пространство на страната, като са паднали предимно в северните и източните райони.

Отломки са открити край населените места Кошауш, Дубовка, Делакеу–Пухачени и Крокмаз. В района на Крокмаз един от инцидентите е предизвикал пожар в растителността, довел до материални щети.

Външното министерство на Молдова осъди нарушенията на въздушното пространство и подчерта, че продължаващата война на Русия срещу Украйна създава непосредствени рискове за сигурността на страната и регионалната стабилност.

Това не е първият подобен случай. От началото на войната Молдова многократно е съобщавала за навлизане на дронове на своя територия.

Инцидентите идват на фона на засиленото напрежение в Черноморския регион, след като по-рано в събота Румъния съобщи, че нейни изтребители F-16 са свалили два дрона, навлезли във въздушното пространство на страната.