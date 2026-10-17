Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Пет руски дрона паднаха в Молдова за 17 часа, има пострадал

Пет руски дрона паднаха в Молдова за 17 часа, има пострадал
Стопкадър / БТВ

Кишинев осъди нарушаването на въздушното си пространство и предупреди за нарастващите рискове за сигурността в региона

Пет дрона, идентифицирани от молдовските власти като руски, са паднали на територията на Молдова в рамките на малко повече от 17 часа на 15 и 16 октомври. При инцидентите е пострадал леко един човек, а нанесените материални щети са незначителни.

Молдовското Министерство на външните работи съобщи, че безпилотните апарати са нарушили въздушното пространство на страната, като са паднали предимно в северните и източните райони.

Отломки са открити край населените места Кошауш, Дубовка, Делакеу–Пухачени и Крокмаз. В района на Крокмаз един от инцидентите е предизвикал пожар в растителността, довел до материални щети.

Външното министерство на Молдова осъди нарушенията на въздушното пространство и подчерта, че продължаващата война на Русия срещу Украйна създава непосредствени рискове за сигурността на страната и регионалната стабилност.

Това не е първият подобен случай. От началото на войната Молдова многократно е съобщавала за навлизане на дронове на своя територия.

Инцидентите идват на фона на засиленото напрежение в Черноморския регион, след като по-рано в събота Румъния съобщи, че нейни изтребители F-16 са свалили два дрона, навлезли във въздушното пространство на страната.

Още по темата

ЕС затваря нова преговорна глава с Албания и отваря две с Украйна и Молдова

ЕС затваря нова преговорна глава с Албания и отваря две с Украйна и Молдова

ЕС разширява преговорите за членство с Украйна и Молдова

ЕС разширява преговорите за членство с Украйна и Молдова

Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Румъния свали два дрона над Черно море, НАТО обсъжда инцидента във вторник

Румъния свали два дрона над Черно море, НАТО обсъжда инцидента във вторник

Турция отпуска обезщетения на 5000 пострадали от наводненията в Истанбул

Турция отпуска обезщетения на 5000 пострадали от наводненията в Истанбул

ЕС призова за незабавно възстановяване на безопасното корабоплаване в Черно море

ЕС призова за незабавно възстановяване на безопасното корабоплаване в Черно море

Протестите в Албания ескалират: хиляди млади хора искат оставката на Еди Рама

Протестите в Албания ескалират: хиляди млади хора искат оставката на Еди Рама

Музей на сармите отвори врати в Букурещ, има експонати и от България

Музей на сармите отвори врати в Букурещ, има експонати и от България

Водещи

Шофьор загина, след като се блъсна в две коли и стълб в Добрич

Шофьор загина, след като се блъсна в две коли и стълб в Добрич

  • Преди 2 минути
Най-важното от България на 17.10.2026 г.

Най-важното от България на 17.10.2026 г.

  • Преди 9 минути
Александър и Симеон Николови започнаха ударно сезона в Италия

Александър и Симеон Николови започнаха ударно сезона в Италия

  • Преди 21 минути
Пет руски дрона паднаха в Молдова за 17 часа, има пострадал

Пет руски дрона паднаха в Молдова за 17 часа, има пострадал

  • Преди 27 минути
Най-малко 17 души загинаха при блъсканица на религиозен фестивал в Индия

Най-малко 17 души загинаха при блъсканица на религиозен фестивал в Индия

  • Преди 35 минути
Български град попадна сред 20-те най-добри места за дълголетие в Европа

Български град попадна сред 20-те най-добри места за дълголетие в Европа

  • Преди 1 час
Калчев: Българските пристанища остават достъпни въпреки военния риск в Черно море

Калчев: Българските пристанища остават достъпни въпреки военния риск в Черно море

  • Преди 1 час
Румъния свали два дрона над Черно море, НАТО обсъжда инцидента във вторник

Румъния свали два дрона над Черно море, НАТО обсъжда инцидента във вторник

  • Преди 1 час
Центровете за данни – новият петрол в съвременната война

Центровете за данни – новият петрол в съвременната война

  • Преди 2 часа
Навръх 104 години от рождението на Джеки Вагенщайн представят документален филм за живота му

Навръх 104 години от рождението на Джеки Вагенщайн представят документален филм за живота му

  • Преди 2 часа
Елеонора от "Фермата": Шокирана съм как Крис беше представен като жертва

Елеонора от "Фермата": Шокирана съм как Крис беше представен като жертва

  • Преди 2 часа
Лудогорец превзе Стара Загора за едно полувреме

Лудогорец превзе Стара Загора за едно полувреме

  • Преди 2 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който намерението минава изпит за реалност

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който намерението минава изпит за реалност

  • Преди 2 часа
Даниел Парушев: Банките и търговските вериги да намалят цените, ако не искат данък свръхпечалба

Даниел Парушев: Банките и търговските вериги да намалят цените, ако не искат данък свръхпечалба

  • Преди 2 часа
НАСА ще търси скрита пещера под повърхността на Луната

НАСА ще търси скрита пещера под повърхността на Луната

  • Преди 2 часа