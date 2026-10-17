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Музей на сармите отвори врати в Букурещ, има експонати и от България

Музей на сармите отвори врати в Букурещ, има експонати и от България
Pixabay

Временната изложба включва над 100 предмета, сред които консервирани сарми, готварски книги, менюта и сувенири от различни държави

Необичаен музей, посветен изцяло на сармите, отвори врати в румънската столица Букурещ. Временната експозиция представя историята и разнообразието на популярното ястие, като сред изложените предмети има и такива от България.

Посетителите могат да разгледат над 100 експоната, включително консервирани сарми, опаковки, книги с рецепти, ресторантски менюта, рекламни материали и дори плетива.

Изложбата е част от базара за занаятчийски храни Artisan Food Market, който се провежда в Националната библиотека на Румъния до понеделник.

Сред най-интересните предмети е готварска книга от 1842 г., а колекцията включва експонати от държави като Япония, Аржентина и Обединените арабски емирства.

Създател на музея е румънският журналист, автор и изследовател на кулинарната история Космин Драгомир. Той е основател на gastroart.ro - издание, посветено на историята на румънската гастрономия.

Целта му е да покаже, че сармите не са характерни само за една национална кухня, а присъстват под различни форми в множество държави по света.

По думите му начините на приготвяне се различават според използваните листа, плънките и местните кулинарни традиции, но основната идея на ястието остава сходна.

Интересът на Драгомир към сармите започва през 2020 г., по време на пандемията от COVID-19.

Днес личната му колекция наброява близо 400 експоната, като само част от тях са представени в настоящата изложба. За събирането им той е пренасял десетки килограми консерви и други предмети, свързани с кулинарната традиция.

Румънският изследовател разказва, че е опитвал сарми в повече от 10 държави на три континента. Увлечението му към ястието е толкова голямо, че дори си е направил татуировки на сарми, а на сватбата си е носил ръкавели с тяхната форма.

Амбицията му е в бъдеще да създаде постоянен музей на сармите, който да бъде самостоятелна културна атракция, пътуваща изложба или част от бъдещ Музей на гастрономията.

Паралелно с експозицията в Националната библиотека се провежда и базар, в който участват 110 производители на площ от 1600 квадратни метра.

Посетителите могат да разгледат и опитат продукти от Румъния, България, Грузия, Италия, Гърция и Нидерландия.

Сред необичайните предложения са зеленчуков пастет от есетра, плодова ракия с цял плод в бутилката, сладка с вино "Пино ноар" и шоколад с пръжки.

Базарът и музеят са отворени за посетители от 10:00 до 20:00 часа местно време в събота и неделя, като изложбата е обявена до понеделник.

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