Новини
Търси
Подкаст
Общество

Оставиха в ареста обвинения за убийството на 21-годишен мъж край Харманли

Оставиха в ареста обвинения за убийството на 21-годишен мъж край Харманли
БТА

Тялото на жертвата беше открито с вързани ръце в река Харманлийска, а според съдебномедицинската експертиза най-вероятната причина за смъртта е удушване

Окръжният съд в Хасково остави за постоянно в ареста 21-годишния Стефан Миланов, обвинен в убийството на своя връстник Иван Митков край Харманли.

Тялото на жертвата беше открито на 15 октомври в река Харманлийска с вързани ръце. Според съдебномедицинската експертиза най-вероятната причина за смъртта е удушване.

По думите на прокурор Цвета Пазаитова-Живакова сред събраните доказателства има записи от охранителна камера, на които се вижда движението на обвиняемия и жертвата към мястото на престъплението.

По време на съдебното заседание Миланов изрази съжаление за случилото се.

"Много съжалявам за станалото", заяви той пред магистратите и поиска да му бъде наложена по-лека мярка за неотклонение - "домашен арест".

Съдът обаче прецени, че при освобождаването му съществува опасност да се укрие или да извърши друго престъпление, поради което постанови мярка "задържане под стража".

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване или протест пред Апелативния съд в Пловдив.

Още по темата

Откриха мъртъв 21-годишен мъж в река край Харманли

Откриха мъртъв 21-годишен мъж в река край Харманли

Локализиран е пожарът в Харманлийско

Локализиран е пожарът в Харманлийско

Силен вятър разпалва пожар край Харманли, 10 екипа са на терен

Силен вятър разпалва пожар край Харманли, 10 екипа са на терен

Катастрофа между Харманли и Хасково затруднява движението

Катастрофа между Харманли и Хасково затруднява движението

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Вселенският патриарх Вартоломей: Загрижени сме за единството на православния свят

Вселенският патриарх Вартоломей: Загрижени сме за единството на православния свят

Посрещнаха Вселенския патриарх Вартоломей с протест в София

Посрещнаха Вселенския патриарх Вартоломей с протест в София

Терзиев: Над 200 тона боклук са събрани при почистването на столицата

Терзиев: Над 200 тона боклук са събрани при почистването на столицата

Лъчезар Борисов: Бензинът и дизелът могат да поевтинеят с 20 цента, ако се намали ДДС

Лъчезар Борисов: Бензинът и дизелът могат да поевтинеят с 20 цента, ако се намали ДДС

35 пияни и дрогирани шофьори залови полицията само за ден

35 пияни и дрогирани шофьори залови полицията само за ден

Водещи

Левски е на финал за Суперкупата на България по волейбол

Левски е на финал за Суперкупата на България по волейбол

  • Преди 4 минути
Вселенският патриарх Вартоломей: Загрижени сме за единството на православния свят

Вселенският патриарх Вартоломей: Загрижени сме за единството на православния свят

  • Преди 9 минути
Гюров: Държавният глава трябва да бъде коректив на управлението

Гюров: Държавният глава трябва да бъде коректив на управлението

  • Преди 17 минути
Андрей Новаков настоя за военни конвои в Черно море: Никой не може да се справи сам

Андрей Новаков настоя за военни конвои в Черно море: Никой не може да се справи сам

  • Преди 21 минути
Гриша Ганчев: Госпожица Станка Златева може да се прибере щастлива в Сливен

Гриша Ганчев: Госпожица Станка Златева може да се прибере щастлива в Сливен

Денков: България изостава от Румъния и Гърция в защитата на Черно море

Денков: България изостава от Румъния и Гърция в защитата на Черно море

  • Преди 30 минути
Посрещнаха Вселенския патриарх Вартоломей с протест в София

Посрещнаха Вселенския патриарх Вартоломей с протест в София

  • Преди 38 минути
Станка Златева: Белчо Горанов беше Троянският кон в борбата

Станка Златева: Белчо Горанов беше Троянският кон в борбата

Терзиев: Над 200 тона боклук са събрани при почистването на столицата

Терзиев: Над 200 тона боклук са събрани при почистването на столицата

Лъчезар Борисов: Бензинът и дизелът могат да поевтинеят с 20 цента, ако се намали ДДС

Лъчезар Борисов: Бензинът и дизелът могат да поевтинеят с 20 цента, ако се намали ДДС

  • Преди 51 минути
Украйна отхвърли твърденията на Русия за превзети 1800 кв. км и близо 100 населени места

Украйна отхвърли твърденията на Русия за превзети 1800 кв. км и близо 100 населени места

  • Преди 1 час
Финалът на тенис турнира в Шанхай ще е изцяло испански

Финалът на тенис турнира в Шанхай ще е изцяло испански

  • Преди 1 час
Турция отпуска обезщетения на 5000 пострадали от наводненията в Истанбул

Турция отпуска обезщетения на 5000 пострадали от наводненията в Истанбул

  • Преди 1 час
Атлетико Мадрид измъкна победата в Барселона

Атлетико Мадрид измъкна победата в Барселона

  • Преди 1 час
35 пияни и дрогирани шофьори залови полицията само за ден

35 пияни и дрогирани шофьори залови полицията само за ден

  • Преди 2 часа