Оставиха в ареста обвинения за убийството на 21-годишен мъж край Харманли

Окръжният съд в Хасково остави за постоянно в ареста 21-годишния Стефан Миланов, обвинен в убийството на своя връстник Иван Митков край Харманли.

Тялото на жертвата беше открито на 15 октомври в река Харманлийска с вързани ръце. Според съдебномедицинската експертиза най-вероятната причина за смъртта е удушване.

По думите на прокурор Цвета Пазаитова-Живакова сред събраните доказателства има записи от охранителна камера, на които се вижда движението на обвиняемия и жертвата към мястото на престъплението.

По време на съдебното заседание Миланов изрази съжаление за случилото се.

"Много съжалявам за станалото", заяви той пред магистратите и поиска да му бъде наложена по-лека мярка за неотклонение - "домашен арест".

Съдът обаче прецени, че при освобождаването му съществува опасност да се укрие или да извърши друго престъпление, поради което постанови мярка "задържане под стража".

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване или протест пред Апелативния съд в Пловдив.