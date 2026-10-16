Откриха мъртъв 21-годишен мъж в река край Харманли

21-годишен мъж е задържан по подозрение в извършване на тежко престъпление в Харманли, след като издирван негов връстник беше открит мъртъв във водите на река Харманлийска, съобщиха от полицията.

Разследването започнало след подаден на 13-и сигнал за изчезването на 21-годишен мъж от село Черногорово, който живеел във вилната зона на Харманли.

В хода на оперативните действия полицаите установили, че ден преди мъжът да бъде обявен за общодържавно издирване, той е бил забелязан в компанията на заподозрения. Двамата се разхождали в района на комплекс „Приказките“ край града.

По данни на разследващите впоследствие заподозреният се прибрал сам и направил опит да продаде мобилния телефон на изчезналия.

На 15-и, след мащабни издирвателни действия и претърсване на района, тялото на младия мъж било открито във водите на река Харманлийска. Той бил вързан. Според данните на съдебния лекар преди да бъде хвърлен в реката, мъжът е бил душен.

Наблюдаващият прокурор от Окръжна прокуратура – Хасково е повдигнал обвинение на задържания и му е наложил мярка за задържане за срок до 72 часа.

В акцията са участвали служители на Областната дирекция на МВР – Хасково, Главна дирекция „Национална полиция“ – София, както и водолази и пожарникари.

Работата по случая продължава.