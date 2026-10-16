Рубио призова Ливан да не връща на "Хизбула" конфискуваните взривни вещества

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е разговарял с ливанския президент Жозеф Аун за конфискуваните от силите за сигурност няколкостотин килограма взривни вещества, принадлежащи на "Хизбула". Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на представител на Държавния департамент на САЩ.

По време на разговора Рубио е призовал Аун да потърси отговорност от хората, разпоредили, финансирали и организирали транспортирането на експлозивите. Американският държавен секретар е подчертал и че връщането им на "Хизбула" не бива да бъде предмет на обсъждане, посочва източникът.

Рубио е призовал също за установяване на пряка комуникация между военните на Ливан и Израел, която да помогне за предотвратяването на инциденти и взаимни удари.

По-рано депутатът от "Хизбула" Хасан Фадлала призна, че взривните вещества, конфискувани миналата седмица от ливанските сили за сигурност, принадлежат на движението. Той заяви, че групировката е възнамерявала да ги използва срещу Израел, чиито войски заемат обширни територии в Ливан, завзети по време на войната тази година.

Представител на "Хизбула" и източник от ливанските служби за сигурност са съобщили пред Ройтерс, че експлозивите са били открити в автомобил и са предназначени за дронове камикадзе, насочени срещу израелски военни.

Аун е уверил Рубио, че ливанската армия и силите за сигурност изпълняват решенията за ограничаване на въоръжените демонстрации, конфискуване на оръжия и противодействие на контрабандата. Това съобщи президентската институция. По време на разговора ливанският президент е поискал от американския държавен секретар да окаже натиск върху Израел да прекрати атаките срещу градове и села в Южен Ливан.

На 2 март ливанското правителство изрично забрани военните действия на "Хизбула", след като движението изстреля ракети срещу Израел в подкрепа на Техеран. Така Ливан беше въвлечен в по-широката война между САЩ, Израел и Иран, започнала на 28 февруари.

Впоследствие Иран нанесе удари по Израел и по държави от Персийския залив, на чиято територия има американски военни бази. Американско-израелските атаки срещу Иран и израелските удари по Ливан доведоха до смъртта на хиляди хора и принудиха милиони да напуснат домовете си.

Съгласно споразумение, постигнато в рамките на преговори между Израел и Ливан с посредничеството на САЩ, Бейрут се ангажира да разоръжи "Хизбула". Очаква се това да създаде условия за постепенно изтегляне на израелските войски от Ливан.

"Хизбула" обаче отказва да се разоръжи, докато израелските сили остават на ливанска територия, а Израел продължава да нанася удари по Южен Ливан. Разногласията между страните остават сериозна пречка пред изпълнението на договореностите и намаляването на напрежението в региона.