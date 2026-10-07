Новини
Търси
Подкаст
Свят

200 млн. долара от Иран за Хизбула: групировката ще подпомогне 50 000 семейства

200 млн. долара от Иран за Хизбула: групировката ще подпомогне 50 000 семейства
Снимка: AP/БТА

Групировката ще даде по 3000 долара на семейство, като приоритет ще имат хората от разрушени или недостъпни села

Хизбула е получила 200 милиона долара от Иран, за да помогне на ливанците, разселени от войната с Израел тази година, съобщиха двама души, пряко запознати с превода. Това е първата значителна помощ от групировката за поддръжниците, които понесоха основната тежест на конфликта, предаде Ройтерс.

Хизбула е получила парите миналия месец въпреки затягащия се икономически контрол на САЩ върху Иран и нарастващите трудности при предоставянето на средства на ливанския съюзник на Техеран, съобщиха източници.

Посредниците, които са превеждали парите, са начислявали такса от 20%, отразявайки рисковете от работата с групата, казаха те. Един от тях каза, че това е четири пъти по-висока от обичайната такса.

Помолен за коментар, служител на Хизбула заяви, че е осигурена сума и план за разпределението ѝ ще бъде обявен през следващите дни, без да уточнява източника на средствата.

Иранското външно министерство, постоянната мисия на Иран в Женева, Министерството на финансите на САЩ и ливанското правителство не отговориха веднага на исканията за коментар.

Бомбардировките и нахлуването на Израел в Ливан изкорениха стотици хиляди шиитски мюсюлмански избиратели на Хизбула, след като групировката влезе в регионалната война в подкрепа на Иран на 2 март, отбелязва Ройтерс.

Но разселените досега са получили малка или никаква помощ от Хизбула, въоръжена групировка, основана от Иранската революционна гвардия през 1982 г., която е понесла тежки удари от Израел в две войни от 2024 г. насам и е определена от Вашингтон като терористична група.

Хизбула ще използва средствата, за да плати първоначални 3000 долара на семейство, като приоритет ще имат тези, чиито села са разрушени или са недостъпни поради израелска окупация, съобщиха източниците. Според един от източниците, това са около 50 000 семейства.

Иран е поддържал финансова подкрепа за Хизбула през годините на осакатяващи американски санкции: според Министерството на финансите на САЩ той е превел 1 милиард долара на групировката през първите 10 месеца на 2025 г.

Техеран никога не е признавал, че финансира Хизбула. Политиката на Иран за финансиране на регионални марионетки е предизвиквала гняв сред вътрешните протестиращи срещу духовните управници в миналото и може да се окаже особено чувствителна във време на влошаване на трудностите в Иран.

Иран обеща на Хизбула повече финансиране, след като Техеран подписа временно споразумение с Вашингтон през юни, което позволи на Иран да продава петрола си, съобщи Ройтерс по това време. Това споразумение се провали през юли.

Оттогава Вашингтон засили икономическия натиск върху Иран, затегна санкциите и наложи морска блокада, за да блокира износа на ирански петрол.

Лидерът на Хизбула Наим Касем заяви в реч миналия месец, че групировката скоро ще допринесе за проект, насочен към настаняване на хиляди хора, разселени от войната, използвайки "налични ресурси и дарения", без да дава подробности.

Способността на Хизбула да финансира местни услуги и да предоставя постконфликтна помощ е помогнала за укрепване на подкрепата ѝ в миналото. След война с Израел през 2006 г. групировката незабавно раздаде големи парични плащания на засегнатите и предприе бързи действия, за да помогне за възстановяването на южните предградия на Бейрут, които са крепост.

Но този път няма почти никакви признаци за възстановяване. Ливанският премиер Наваф Салам заяви миналия месец, че общите разходи за възстановяване от двете войни от 2024 г. насам могат да надхвърлят 27 милиарда долара.

Двата източника не предоставиха подробности за това как парите са стигнали до Ливан.

Един от тях заяви, че за Хизбула е все по-трудно да прехвърля средства чрез финансови компании, които някога са обработвали подобни преводи. Такива фирми, базирани в Ирак и Дубай, вече не са опция и сега са под натиск и в Турция, каза този източник.

Враговете на Хизбула вярвали, че парите в момента са "кислородът" на групировката, добави източникът. Въпреки трудностите при осигуряването на финансиране, групировката не е спряла да плаща на бойците си и на членовете на семействата на загиналите в бой, каза този източник.

В Ливан войната нанесе висока цена на шиитската мюсюлманска общност, от която Хизбула черпи подкрепа. Израел разруши села в част от територията, която е завзел на юг, заявявайки, че целта му е да защити Северен Израел от атаки на Хизбула.

Според здравното министерство на Ливан израелските атаки в Ливан са убили над 4300 души от 2 март насам. Броят на жертвите не посочва колко бойци може да има сред загиналите. Хизбула не е разкрила данни за загиналите си във войната. Ройтерс съобщи на 4 май, че няколко хиляди бойци на Хизбула са били убити във войната.

Източник: Ройтерс

Още по темата

Хизбула поиска изтеглянето на Израел от Ливан без нищо в замяна

Хизбула поиска изтеглянето на Израел от Ливан без нищо в замяна

Лидерът на "Хизбула": Израел не постигна целта си в Южен Ливан

Лидерът на "Хизбула": Израел не постигна целта си в Южен Ливан

Израел предупреди за нови удари по „Хизбула“

Израел предупреди за нови удари по „Хизбула“

Великобритания санкционира финансова институция, ръководена от "Хизбула"

Великобритания санкционира финансова институция, ръководена от "Хизбула"

САЩ разшириха санкциите срещу „Хизбула“

САЩ разшириха санкциите срещу „Хизбула“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Водещи

Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

  • Преди 2 минути
Лачовски: Имало ли е договор за поставяне на т.нар. "временни мантинели"

Лачовски: Имало ли е договор за поставяне на т.нар. "временни мантинели"

Пуснаха под гаранция срещу €15 000 шамана, арестуван за халюциногенни кактуси и гъби

Пуснаха под гаранция срещу €15 000 шамана, арестуван за халюциногенни кактуси и гъби

Проект: Първоначалните медицински прегледи за постъпване на работа да се извършват от личния лекар

Проект: Първоначалните медицински прегледи за постъпване на работа да се извършват от личния лекар

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

  • Преди 9 минути
Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски

Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски

Нови подробности за катастрофата край Симитли: Двама са с опасност за живота

Нови подробности за катастрофата край Симитли: Двама са с опасност за живота

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

  • Преди 18 минути
"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

  • Преди 27 минути
ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

  • Преди 30 минути
Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

  • Преди 36 минути
Иван Демерджиев: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

Иван Демерджиев: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

  • Преди 40 минути