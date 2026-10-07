200 млн. долара от Иран за Хизбула: групировката ще подпомогне 50 000 семейства

Хизбула е получила 200 милиона долара от Иран, за да помогне на ливанците, разселени от войната с Израел тази година, съобщиха двама души, пряко запознати с превода. Това е първата значителна помощ от групировката за поддръжниците, които понесоха основната тежест на конфликта, предаде Ройтерс.

Хизбула е получила парите миналия месец въпреки затягащия се икономически контрол на САЩ върху Иран и нарастващите трудности при предоставянето на средства на ливанския съюзник на Техеран, съобщиха източници.

Посредниците, които са превеждали парите, са начислявали такса от 20%, отразявайки рисковете от работата с групата, казаха те. Един от тях каза, че това е четири пъти по-висока от обичайната такса.

Помолен за коментар, служител на Хизбула заяви, че е осигурена сума и план за разпределението ѝ ще бъде обявен през следващите дни, без да уточнява източника на средствата.

Иранското външно министерство, постоянната мисия на Иран в Женева, Министерството на финансите на САЩ и ливанското правителство не отговориха веднага на исканията за коментар.

Бомбардировките и нахлуването на Израел в Ливан изкорениха стотици хиляди шиитски мюсюлмански избиратели на Хизбула, след като групировката влезе в регионалната война в подкрепа на Иран на 2 март, отбелязва Ройтерс.

Но разселените досега са получили малка или никаква помощ от Хизбула, въоръжена групировка, основана от Иранската революционна гвардия през 1982 г., която е понесла тежки удари от Израел в две войни от 2024 г. насам и е определена от Вашингтон като терористична група.

Хизбула ще използва средствата, за да плати първоначални 3000 долара на семейство, като приоритет ще имат тези, чиито села са разрушени или са недостъпни поради израелска окупация, съобщиха източниците. Според един от източниците, това са около 50 000 семейства.

Иран е поддържал финансова подкрепа за Хизбула през годините на осакатяващи американски санкции: според Министерството на финансите на САЩ той е превел 1 милиард долара на групировката през първите 10 месеца на 2025 г.

Техеран никога не е признавал, че финансира Хизбула. Политиката на Иран за финансиране на регионални марионетки е предизвиквала гняв сред вътрешните протестиращи срещу духовните управници в миналото и може да се окаже особено чувствителна във време на влошаване на трудностите в Иран.

Иран обеща на Хизбула повече финансиране, след като Техеран подписа временно споразумение с Вашингтон през юни, което позволи на Иран да продава петрола си, съобщи Ройтерс по това време. Това споразумение се провали през юли.

Оттогава Вашингтон засили икономическия натиск върху Иран, затегна санкциите и наложи морска блокада, за да блокира износа на ирански петрол.

Лидерът на Хизбула Наим Касем заяви в реч миналия месец, че групировката скоро ще допринесе за проект, насочен към настаняване на хиляди хора, разселени от войната, използвайки "налични ресурси и дарения", без да дава подробности.

Способността на Хизбула да финансира местни услуги и да предоставя постконфликтна помощ е помогнала за укрепване на подкрепата ѝ в миналото. След война с Израел през 2006 г. групировката незабавно раздаде големи парични плащания на засегнатите и предприе бързи действия, за да помогне за възстановяването на южните предградия на Бейрут, които са крепост.

Но този път няма почти никакви признаци за възстановяване. Ливанският премиер Наваф Салам заяви миналия месец, че общите разходи за възстановяване от двете войни от 2024 г. насам могат да надхвърлят 27 милиарда долара.

Двата източника не предоставиха подробности за това как парите са стигнали до Ливан.

Един от тях заяви, че за Хизбула е все по-трудно да прехвърля средства чрез финансови компании, които някога са обработвали подобни преводи. Такива фирми, базирани в Ирак и Дубай, вече не са опция и сега са под натиск и в Турция, каза този източник.

Враговете на Хизбула вярвали, че парите в момента са "кислородът" на групировката, добави източникът. Въпреки трудностите при осигуряването на финансиране, групировката не е спряла да плаща на бойците си и на членовете на семействата на загиналите в бой, каза този източник.

В Ливан войната нанесе висока цена на шиитската мюсюлманска общност, от която Хизбула черпи подкрепа. Израел разруши села в част от територията, която е завзел на юг, заявявайки, че целта му е да защити Северен Израел от атаки на Хизбула.

Според здравното министерство на Ливан израелските атаки в Ливан са убили над 4300 души от 2 март насам. Броят на жертвите не посочва колко бойци може да има сред загиналите. Хизбула не е разкрила данни за загиналите си във войната. Ройтерс съобщи на 4 май, че няколко хиляди бойци на Хизбула са били убити във войната.

Източник: Ройтерс