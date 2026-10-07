Хизбула поиска изтеглянето на Израел от Ливан без нищо в замяна

Генералният секретар на ливанското шиитско движение „Хизбула“ Наим Касем снощи отправи официално искане за цялостно и безусловно оттегляне на всички израелски военнослужещи от пределите на Южен Ливан, предава агенция ДПА.

„Решението на настоящия конфликт в Ливан изисква пълното изтегляне на Израел, без „Хизбула“ да предоставя каквото и да е в замяна“, каза Касем в предварително записано видеообръщение, излъчено по партийния телевизионен канал „Ал Манар“.

Лидерът на организацията допълни, че проявява готовност за евентуални вътрешни реформи в Ливан - включително по казуси като контрола над въоръженията и икономическата стратегия - но отхвърли възможността за каквато и да е външна намеса от страна на САЩ или други чужди държави.

От своя страна Израел поставя като предварително условие разоръжаването на „Хизбула“ преди изтеглянето на своите части, за да гарантира трайното неутрализиране на рисковете и предотвратяването на евентуални мащабни терористични атаки като събитията от 7 октомври 2023 г.

Тел Авив аргументира едностранното обособяване на зона за сигурност в Южен Ливан с необходимостта от спиране на атаките на шиитската групировка срещу територията на Северен Израел. Позицията както на „Хизбула“, така и на официалното ливанско правителство е, че това чуждо присъствие представлява нелегитимна окупация, която директно нарушава международното право.

Географските изчисления, публикувани в ливанските медии, сочат, че окупираната от израелската армия зона възлиза на близо 620 квадратни километра, което съответства на 6% от цялата територия на Ливан.