Руски товарен кораб, насочил се към Калининград, е бил атакуван от два дрона в неутралните води на Финския залив – на три морски мили (прибл. 5,5 км) от руските граници. Това съобщи днес губернаторът на руската Ленинградска област, предават руските медии.

„В неутралните води на Финския залив, на три морски мили от границите на Руската федерация, беше извършено нападение с два дрона срещу товарен кораб, отиващ към Калининград“, написа в приложението MAX губернаторът на областта Александър Дрозденко.

Той отбеляза, че се извършва евакуация на екипажа и щетите върху съда се уточняват.

Дрозденко добави, че заплахата за безпилотните летателни апарати в Ленинградска област е премахната, свалени са били общо 80 дрона.

Междувременно Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските средства за противовъздушна отбрана са свалили 464 дрона от самолетен тип през последното денонощие.