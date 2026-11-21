Най-малко 11 души починаха в североизточния индийски щат Манипур след консумация на фалшив алкохол. Над 180 души са приети в болници, предават светонвите агенции.

"Хората се почувствали зле след употребата на алкохолната напитка", заяви в петък главният министър на щага Юмнам Кхемчанд Сингх.

Той също така разпореди разследване, като обеща, че виновните ще бъдат арестувани и наказани.

В Индия редовно има смъртни случаи, причинени от фалшив алкохол.

Евтините спиртни напитки, продавани извън официалните търговски канали, често съдържат метанол – силно токсично промишлено химично вещество. През май най-малко 15 души починаха след консумация на нелегален алкохол с метанол в град Пуна.

През август 13 души издъхнаха, а над 60 пострадаха след употреба на алкохол с метанол в щата Гуджарат.

Подобни алкохолни напитки се консумират масово в цяла Индия, а понякога една бутилка се продава за по-малко от долар. При поглъщане метанолът може да причини слепота, увреждане на черния дроб, както и смърт.