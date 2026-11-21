Българският национален отбор ще бъде във втора урна при жребия за Лига С в следващото издание на Лигата на нациите. Националите пропуснаха възможността да се борят за промоция в настоящата кампания и ще продължат участието си на третото ниво в турнира.

От сезон 2028/2029 Лига D отпада, а отборите от нея ще се присъединят към Лига С. Тя ще бъде разделена на три групи по шест отбора. България ще играе у дома и като гост срещу един съперник от своята урна. Останалите четири мача ще бъдат срещу по два отбора от първа и трета урна.

Във втора урна заедно с България са Армения, Казахстан, Люксембург, Латвия и Сан Марино. В първа попадат Финландия и Молдова, както и загубилите баражите Естония - Румъния, Кипър - Северна Македония, Фарьорски острови - Грузия и Беларус - Израел. Трета урна включва Малта, Азербайджан, Литва, Андора, Гибралтар и Лихтенщайн.

Победителите в трите групи ще се изкачат директно в Лига В, а вторите ще играят баражи за промоция. Останалите отбори ще запазят местата си в Лига С.

Форматът предвижда участие на 54 национални отбора. При евентуално завръщане на Русия една от групите в Лига С може да бъде със седем отбора. В такъв случай всеки от тях би изиграл по един мач срещу останалите шест.