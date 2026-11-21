Макс Верстапен ще потегли от първа позиция в Гран при на Лас Вегас. Андреа Кими Антонели беше най-бърз в квалификацията, но получи наказание от пет места заради смяна на двигателя извън разрешения лимит.

В последните секунди на сесията Антонели подобри времето на Верстапен с 0,258 секунди. След наказанието италианецът ще стартира шести, а до пилота на Ред Бул на първата редица ще застане другият състезател на Мерцедес Джордж Ръсел.

Ландо Норис от Макларън и Люис Хамилтън от Ферари ще потеглят съответно трети и четвърти. Исак Хаджар от Ред Бул ще стартира пети, до Антонели на третата редица.

Антонели и Мерцедес вече си осигуриха титлите при пилотите и конструкторите. Три кръга преди края Верстапен е втори с 279 точки и има 17 аванс пред Ръсел. Хамилтън е четвърти, само на точка зад сънародника си.