През изминалото денонощие в страната са потушени 52 пожара, съобщава на сайта си "Пожарна безопасност и защита на населението".

Пожарникарите са реагирали на 147 сигнала за произшествия. Лъжливи повиквания са шест.

При пожарите няма загинали и пострадали.

Преки материални щети има при 20 пожара - 11 от тях са в жилищни сгради, два в спомагателни постройки, пет в транспортни средства и др.

Извършени са 89 спасителни дейности и помощни операции. Пожарникарите са оказали помощ при катастрофи, отстраняване на опасни предмети, организиране на транспорт до лечебно заведение и други.