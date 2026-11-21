7:4 за "Прогресивна България" във ВСС, но големият мач тепърва предстои
След повече от четири години забавяне парламентът избра 11 нови членове на ВСС, следващото голямо изпитание ще бъде изборът на главен прокурор
Първото полувреме в битката за новия Висш съдебен съвет (ВСС) приключи с резултат 7:4 в полза на "Прогресивна България". След повече от четири години забавяне Народното събрание най-сетне избра 11-те представители на парламентарната квота в кадровия орган на съдебната власт. Истинският тест за новия състав обаче тепърва предстои - изборът на следващия главен прокурор.
Седем от избраните членове са номинирани от управляващата формация, а останалите четирима - от "Продължаваме Промяната" и "Демократична България". Това разпределение показва политическия произход на номинациите, но не означава, че бъдещите решения на членовете на ВСС непременно ще следват партийни линии.
Изборът беше осъществен с гласовете на ПБ, ПП и ДБ, които осигуриха необходимото мнозинство от 160 народни представители. Любопитното е, че ГЕРБ и ДПС, които не издигнаха собствени кандидатури, също подкрепиха по деветима от 11-те избрани.
За шестте места в Съдийската колегия бяха избрани Емил Дечев, Иван Ранчев, Калин Баталски, Петьо Славов, Таня Радуловска и Цветко Лазаров.
В Прокурорската колегия влизат Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Екатерина Гетова, Иван Калибацев и Красимир Комсалов.
Най-голяма подкрепа получиха Веселин Вучков и Екатерина Салкова-Гетова - по 227 гласа. На другия полюс остана Емил Дечев, който беше избран със 167 гласа, след като ГЕРБ и ДПС не подкрепиха кандидатурата му.
Гласуването обаче не сложи край на политическите спорове. Напротив - то даде начало на нови обвинения за договорки между управляващи и опозиция.
От ГЕРБ и ДПС определиха постигнатото мнозинство като нова "сглобка", а лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов обвини Румен Радев, че е изневерил на предизборните си обещания.
От "Прогресивна България" отхвърлиха обвиненията. Заместник-председателят на парламентарната група Слави Василев определи избора като добре подготвен тактически ход, чрез който управляващите са успели да осигурят мнозинство, без да зависят от ГЕРБ и ДПС.
Председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев също отрече създаването на нова "сглобка". Той припомни, че изборът на ВСС е бил първа точка в предизборната програма на формацията, и подчерта, че разговори за бъдещ главен прокурор не са водени.
Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви, че за първи път от години гласовете на ГЕРБ и ДПС не са били решаващи за попълването на парламентарната квота.
Зад политическите престрелки обаче остава далеч по-важният въпрос - какво ще направи новият ВСС?
Особено внимание ще бъде насочено към Прокурорската колегия и бъдещата процедура за избор на главен прокурор. Именно този избор ще покаже дали новият състав е способен да взема самостоятелни решения и да устоява на политически натиск.
Предстои и довършването на професионалната квота, включително изборът на представител на следователите, преди новият състав да може да започне работа при изпълнение на законовите условия.
Така първото полувреме приключи с резултат 7:4 при партийните номинации. Но политическата аритметика при избора на членове на ВСС не е гаранция за това как те ще гласуват занапред.
Дали новият съвет ще оправдае очакванията за независимост и реформа, ще стане ясно не от резултата в парламента, а от решенията му. А най-важният мач - този за следващия главен прокурор - все още предстои.