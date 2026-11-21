Първото полувреме в битката за новия Висш съдебен съвет (ВСС) приключи с резултат 7:4 в полза на "Прогресивна България". След повече от четири години забавяне Народното събрание най-сетне избра 11-те представители на парламентарната квота в кадровия орган на съдебната власт. Истинският тест за новия състав обаче тепърва предстои - изборът на следващия главен прокурор.

Седем от избраните членове са номинирани от управляващата формация, а останалите четирима - от "Продължаваме Промяната" и "Демократична България". Това разпределение показва политическия произход на номинациите, но не означава, че бъдещите решения на членовете на ВСС непременно ще следват партийни линии.

Изборът беше осъществен с гласовете на ПБ, ПП и ДБ, които осигуриха необходимото мнозинство от 160 народни представители. Любопитното е, че ГЕРБ и ДПС, които не издигнаха собствени кандидатури, също подкрепиха по деветима от 11-те избрани.

За шестте места в Съдийската колегия бяха избрани Емил Дечев, Иван Ранчев, Калин Баталски, Петьо Славов, Таня Радуловска и Цветко Лазаров.

В Прокурорската колегия влизат Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Екатерина Гетова, Иван Калибацев и Красимир Комсалов.

Най-голяма подкрепа получиха Веселин Вучков и Екатерина Салкова-Гетова - по 227 гласа. На другия полюс остана Емил Дечев, който беше избран със 167 гласа, след като ГЕРБ и ДПС не подкрепиха кандидатурата му.

Гласуването обаче не сложи край на политическите спорове. Напротив - то даде начало на нови обвинения за договорки между управляващи и опозиция.

От ГЕРБ и ДПС определиха постигнатото мнозинство като нова "сглобка", а лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов обвини Румен Радев, че е изневерил на предизборните си обещания.

От "Прогресивна България" отхвърлиха обвиненията. Заместник-председателят на парламентарната група Слави Василев определи избора като добре подготвен тактически ход, чрез който управляващите са успели да осигурят мнозинство, без да зависят от ГЕРБ и ДПС.

Председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев също отрече създаването на нова "сглобка". Той припомни, че изборът на ВСС е бил първа точка в предизборната програма на формацията, и подчерта, че разговори за бъдещ главен прокурор не са водени.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви, че за първи път от години гласовете на ГЕРБ и ДПС не са били решаващи за попълването на парламентарната квота.

Зад политическите престрелки обаче остава далеч по-важният въпрос - какво ще направи новият ВСС?

Особено внимание ще бъде насочено към Прокурорската колегия и бъдещата процедура за избор на главен прокурор. Именно този избор ще покаже дали новият състав е способен да взема самостоятелни решения и да устоява на политически натиск.

Предстои и довършването на професионалната квота, включително изборът на представител на следователите, преди новият състав да може да започне работа при изпълнение на законовите условия.

Така първото полувреме приключи с резултат 7:4 при партийните номинации. Но политическата аритметика при избора на членове на ВСС не е гаранция за това как те ще гласуват занапред.

Дали новият съвет ще оправдае очакванията за независимост и реформа, ще стане ясно не от резултата в парламента, а от решенията му. А най-важният мач - този за следващия главен прокурор - все още предстои.