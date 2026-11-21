Времето днес ще бъде с променлива облачност, по-често значителна над планинските, западните и южните райони на страната. На места ще има превалявания от дъжд.

От запад-северозапад ще духа слаб до умерен вятър.

Максималните температури ще се движат между 14° и 19°, а в София ще достигнат около 15°, съобщава Националният институт по метеоролгия и хидрология.

Над планините ще преобладава облачно време с валежи от дъжд, а над 1800 метра надморска височина – от сняг. Вятърът ще бъде умерен до силен от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 9°, а на 2000 метра – около 1°.

По Черноморието преди обяд облачността ще бъде по-значителна, като на много места ще превалява дъжд. В следобедните часове обаче ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 16° и 17°. Температурата на морската вода е между 13° и 14° по северното крайбрежие и около 15° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.