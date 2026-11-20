"Агресорите се възпитават вкъщи. Наблюдават моделите на поведение вкъщи, след това ги пренасят в училище и в обществото." Това заяви психиатърът д-р Веселин Герев пред НОВА, коментирайки последните случаи на насилие с участието на непълнолетни.

Повод за думите му са обвиненията срещу три момчета на 14, 15 и 16 години за блудствени действия спрямо 15-годишно момиче, както и разследването на организация в Пловдив, наричаща себе си "Ку-клукс-клан - дивизия Пловдив".

По данни на разследващите пловдивската група е свързана с друга организация, замесена в убийство на Младежкия хълм. Към наказателна отговорност са привлечени 11 души, сред които четирима ученици на възраст 16 и 17 години.

Според д-р Герев юношеството е критичен период, в който децата възприемат модели на поведение от семейната среда и впоследствие ги проявяват сред връстниците си.

"Моделите на поведение от къщи се копират, децата генерират агресия и след това търсят поле на изява", обясни психиатърът.

Той обърна внимание на ролята на социалните мрежи, където според него извършителите често публикуват видеоклипове с насилие, за да получат одобрение и популярност.

"Замисля се някакъв план, генерира се агресия, задължително се заснема, задължително се пуска в мрежите, за да може да се търси одобрение", посочи Герев.

Психиатърът коментира и груповата динамика при подобни прояви. По думите му стремежът на участниците да се харесат на лидера на групата може да доведе до все по-крайни действия.

"Колкото групата е по-голяма, а тарторът по-взискателен, толкова повече тези под него се стараят да му се харесат. Това ги прави много агресивни, стигат и до крайности. Действа се на принципа на глутницата", заяви д-р Веселин Герев.