Бивши главни прокурори и представители на съдебната система ще се опитат да оказват влияние върху новоизбрания Висш съдебен съвет (ВСС). Това заяви депутатът от "Продължаваме Промяната" Велислав Величков в предаването "Още от деня" по БНТ.

Според него изборът на новия състав на ВСС е първа стъпка към независимо правосъдие, но истинските изпитания пред кадровия орган тепърва предстоят.

"Всички бивши главни прокурори имат огромно влияние все още в съдебната система. Всъщност не са само прокурори, защото има и бивши върховни съдии, които имат огромно влияние", посочи Величков.

Той предупреди, че ще има опити за задкулисна намеса в работата на съвета, поради което един от основните критерии при подбора на кандидатите е бил тяхната устойчивост на натиск.

Величков отхвърли обвиненията за политическа "сглобка" и предварително разпределение на местата във ВСС между управляващите и ПП-ДБ.

"Ние сме водили сериозни разговори в една зала в Народното събрание няколко пъти през последната седмица, докато стигнем до консенсус за имената. И то без квотно разпределение", заяви той.

Депутатът подчерта, че голяма част от кандидатурите са дошли от граждански и професионални организации, а не от партийните централи. По думите му са били представени 27 номинации, от които формацията е подкрепила шест.

Като първо сериозно изпитание пред новата Прокурорска колегия Величков посочи проверките срещу ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова за предполагаеми връзки с бившия следовател Петьо Петров - Еврото.

Той постави въпроса дали Русинова трябва да остане на поста си, докато текат проверките срещу нея. Твърденията за връзки с Петьо Петров са предмет на проверки и не представляват установено нарушение.

Величков изрази и притеснение, че в заявените намерения на управляващите за конституционни промени липсват конкретни мерки за ограничаване на правомощията на главния прокурор.

"Не видях нито едно изречение за ограничаване на правомощията на главния прокурор. Това силно ме тревожи", коментира той.

По отношение на предстоящия избор на главен прокурор депутатът изрази увереност, че няма да има само един кандидат, а реална конкуренция между различни номинации.

"Той ще има реална конкуренция и истинско състезание, надявам се, по всички правила, за поста на бъдещ главен прокурор", заяви Величков.

Той допълни, че след първите две заседания на новия ВСС ще може да представи и своя списък с потенциални кандидати за поста.