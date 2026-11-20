Лионел Меси остава най-високоплатеният футболист в Мейджър Лийг Сокър (МЛС). Аржентинската суперзвезда на Интер Маями е с гарантирано възнаграждение от 28,33 милиона долара. Основната му заплата е 25 милиона долара, а останалата част включва допълнителни гарантирани плащания. Сумата е повече от двойно по-висока спрямо възнаграждението му преди година, когато то е било 20,45 милиона долара.

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Присъствието на все повече европейски звезди в американското първенство води до сериозно увеличение на разходите за възнаграждения. На второ място вече е Роберт Левандовски. Полският нападател на Чикаго Файър получава гарантирани 19,51 милиона долара, след като пристигна в САЩ от Барселона през лятото.

Третата позиция е за Антоан Гризман от Орландо Сити с 13,94 милиона долара. След него се нареждат Сон Хюн-мин от Лос Анджелис ФК с 11,25 милиона и Бреел Емболо от Атланта Юнайтед с 10,81 милиона долара. Така за първи път петима футболисти в МЛС преминават границата от 10 милиона долара.