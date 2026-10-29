Роналдо победи Меси в битката за „Златната топка на всички времена“

Кристиано Роналдо спечели вота на футболните привърженици за „Златната топка на всички времена“. В гласуването, организирано от списание France Football, феновете поставиха на първо място наградата, която португалецът получи през 2008 година като футболист на Манчестър Юнайтед.

Анкетата включваше десет легендарни играчи, печелили отличието поне два пъти. Участниците трябваше да изберат конкретна година, в която съответният футболист е получил приза. Всеки подаден глас беше срещу такса от едно евро.

На второ място остана „Златната топка“ на Лионел Меси от 2012 година, а трета се нареди наградата на Роналдо от 2017-а. Челната петица допълниха отличието на аржентинеца от 2023 година и това на португалеца от 2016-а.

В анкетата участваха и други големи имена от историята на футбола - Роналдо Назарио, Марко ван Бастен, Мишел Платини, Карл-Хайнц Румениге, Кевин Кийгън, Франц Бекенбауер, Йохан Кройф и Алфредо Ди Стефано.