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Роналдо се завръща в националния отбор на Португалия

Роналдо се завръща в националния отбор на Португалия

Името на нападателя беше включено в предварителния списък за мачовете срещу Дания и Уелс през ноември

Кристиано Роналдо отново ще облече фланелката на Португалия през ноември, след като името му беше включено в предварителния списък от играчи за мачовете срещу Дания (14 ноември) и Уелс (17 ноември) в Лигата на нациите.

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Петкратният носител на „Златната топка" беше в центъра на бурята, когато напусна лагера на националния отбор без разрешение и часове преди мач срещу Дания. Той се ядоса, че няма да започне като титуляр, а дори се заговори за негово оттегляне. Португалската футболна федерация го глоби с 255 евро, а легендата получи 30-дневно наказание.

До конфликта със селекцонера Жорже Жезус се стигна на 30 септември в Копенхаген, където Португалия се подготвяше за двубоя си срещу Дания от Лига на нациите. Недоволството на 41-годишната звезда би свързано с ролята му в отбора и решението на Жезус да не го пусне в игра срещу Норвегия, въпреки че Роналдо загрява близо 30 минути край тъчлинията. Впоследствие нападателят напусна лагера на националния тим.

 

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