ЦСКА критикува съдиите въпреки победата срещу Лудогорец

ЦСКА победи Лудогорец с 2:0 и временно излезе на върха в Първа лига, но темата със съдийството отново е на дневен ред. В последните седмици стана обичайна практика спортният директор на клуба Валентин Илиев да критикува реферите. Този път повод е големият брой жълти картони, показани на „армейците".

ЦСКА удари Лудогорец и оглави Първа лига

„Постоянно говорим в България как футболът ни изостава от гледна точка на агресия и динамика. Как искаме да вдигнем динамката и агресията, след като за най-малкия контакт вадим жълти картон? Лично си спомням няколко такива. Не мисля, че по този начин ще върнем публиката на стадиона и ще направим така нашият футбол да премине на друго ниво", заяви бившият защитник.

„Ако съм човек, който не е играл футбол, няма да коментирам и ще мълча. Но до онзи ден и аз съм играл, знам кога е жълт картон и кога един отбор играе твърдо в рамките на допустимото. Лично мое мнение, че днес имаше пресилени жълти картони в наш ущърб. Продължаваме да вярваме, че ще има промяна. Ако ли не, ще се борим", закани се шефът на „червените".