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ЦСКА критикува съдиите въпреки победата срещу Лудогорец

ЦСКА критикува съдиите въпреки победата срещу Лудогорец

Ако не видим промяна, ще се борим за такава, заяви спортният директор Валентин Илиев

ЦСКА победи Лудогорец с 2:0 и временно излезе на върха в Първа лига, но темата със съдийството отново е на дневен ред. В последните седмици стана обичайна практика спортният директор на клуба Валентин Илиев да критикува реферите. Този път повод е големият брой жълти картони, показани на „армейците".

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„Постоянно говорим в България как футболът ни изостава от гледна точка на агресия и динамика. Как искаме да вдигнем динамката и агресията, след като за най-малкия контакт вадим жълти картон? Лично си спомням няколко такива. Не мисля, че по този начин ще върнем публиката на стадиона и ще направим така нашият футбол да премине на друго ниво", заяви бившият защитник.

„Ако съм човек, който не е играл футбол, няма да коментирам и ще мълча. Но до онзи ден и аз съм играл, знам кога е жълт картон и кога един отбор играе твърдо в рамките на допустимото. Лично мое мнение, че днес имаше пресилени жълти картони в наш ущърб. Продължаваме да вярваме, че ще има промяна. Ако ли не, ще се борим", закани се шефът на „червените".

 

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