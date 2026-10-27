Гиздол хвали отбора след Лудогорец: ЦСКА е на прав път

ЦСКА записа първа домакинска победа под ръководството на Маркус Гиздол и тя дойде срещу неудобен съперник като Лудогорец. Германецът вече е начело на отбора от пет мача и почеркът му върху играта се забелязва. Самият той подчерта, че ЦСКА е на прав път и нещата вървят по план за него и клуба.

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„Не гледам прекалено напред в бъдещето. Гледам ден за ден. Смятам, че сме на правия път. Играчите следват плана, правят това, което им казвам. Имат свобода и добро усещане. И аз имам такова. Имаме да подобряваме някои неща, но засега се справяме много добре", каза Гиздол след 2:0 срещу Лудогорец.

„Беше труден двубой. Опонентът е с много висока индивидуална класа. Много труден мач, но моят отбор показа висока дисциплина, добра преса и всичко, което искахме от тях преди мача. Ключът беше доброто ни възстановяване след мача в Дания. Прибрахме се в 5-6 сутринта в петък. Възстановихме се. Нашият медицински щаб, физиотерапевтите се справят по най-добрия начин, за да можем да покажеме пълната си енергия на терена", допълни германецът.

„Когато отидох на новия стадион, имаше толкова много дружелюбни и добри хора. В София се чувствам много добре. И тук се чувстваме добре, но на „Армията" ще е друго чувство", каза още Гиздол.