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ПСЖ излезе на върха след осма поредна победа

ПСЖ излезе на върха след осма поредна победа
БТА

Парижани не простиха на Лион, въпреки че играха без куп важни фигури

Пари Сен Жермен се наложи с 2:0 у дома срещу Олимпик Лион в мач от осмия кръг в първенството на Франция. Европейският клубен шампион излезе на първо място в класирането в Лига 1 с актив от 17 точки, изпреварвайки Рен, който има точка по-малко на второто място до момента.

Контузия може да извади до края на сезона звезда на ПСЖ

Сени Маюлу и Мика Годтс се разписаха след почивката за осмия пореден успех на столичани във всички турнири. Дезире Дуе и Фабиан Руис бяха близо до откриване на резултата в първите 10 минути на двубоя, а Феран Торес също не успя да се разпише във вратата на Лион. В 72-ата минута Маюлу беше изведен от Годтс в наказателното поле и даде аванс за Пари Сен Жермен. Шест минути преди края на редовното време Годтс оформи успеха в полза на столичани срещу „хлапетата".

Шампионът на Франция не можеше да разчита на контузените Усман Дембеле, Маркиньос, Хвича Кварацхелия и Нуно Мендеш. Лион е на пето място в Лига 1 с 14 спечелени точки.

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