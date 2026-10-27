ПСЖ излезе на върха след осма поредна победа

Пари Сен Жермен се наложи с 2:0 у дома срещу Олимпик Лион в мач от осмия кръг в първенството на Франция. Европейският клубен шампион излезе на първо място в класирането в Лига 1 с актив от 17 точки, изпреварвайки Рен, който има точка по-малко на второто място до момента.

Контузия може да извади до края на сезона звезда на ПСЖ

Сени Маюлу и Мика Годтс се разписаха след почивката за осмия пореден успех на столичани във всички турнири. Дезире Дуе и Фабиан Руис бяха близо до откриване на резултата в първите 10 минути на двубоя, а Феран Торес също не успя да се разпише във вратата на Лион. В 72-ата минута Маюлу беше изведен от Годтс в наказателното поле и даде аванс за Пари Сен Жермен. Шест минути преди края на редовното време Годтс оформи успеха в полза на столичани срещу „хлапетата".

Шампионът на Франция не можеше да разчита на контузените Усман Дембеле, Маркиньос, Хвича Кварацхелия и Нуно Мендеш. Лион е на пето място в Лига 1 с 14 спечелени точки.