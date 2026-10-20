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ПСЖ пречупи „непобедимата" Барселона в шестголов спектакъл

ПСЖ пречупи „непобедимата" Барселона в шестголов спектакъл
АП/БТА

Европейският шампион спечели с 4:2, а каталунците допуснаха първата си загуба за сезона.

Пари Сен Жермен победи Барселона с 4:2 в зрелищен двубой от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Двата отбора си размениха общо шест гола на „Парк де Пренс“, а тимът на Ханзи Флик загуби за първи път през сезона.

Парижани започнаха по-силно и още във втората минута Хвича Кварацхелия уцели гредата. Домакините създадоха няколко опасности, но още преди средата на първото полувреме загубиха Усман Дембеле заради мускулна контузия. Малко по-късно Дани Олмо също напусна принудително състава на Барселона.

ПСЖ поведе в 38-ата минута след грешка на Ламин Ямал при изнасянето. Жоао Невеш намери Дезире Дуе, който си освободи пространство и с точен удар в долния ъгъл преодоля Жоан Гарсия.

Барселона изравни в 55-ата минута. Фермин Лопес изведе Шави Еспарт зад защитата, а младият футболист завърши уверено в близкия ъгъл за 1:1.

Проблемите на ПСЖ с контузии продължиха, след като Кварацхелия и капитанът Маркиньос също бяха заменени принудително. Въпреки кадровите загуби европейският шампион отново излезе напред в 72-ата минута. След корнер Дуе центрира, а Люка Ернандес се разписа с глава.

Ламин Ямал възстанови равенството в 79-ата минута с техничен удар с външен фалц. Радостта на каталунците обаче продължи само две минути. Витиня се възползва от неубедително изчистване и с мощно воле даде нов аванс на ПСЖ.

Фабиан Руис реши окончателно двубоя в 86-ата минута. Ашраф Хакими проби в свободното пространство и подаде успоредно към испанеца, който оформи крайното 4:2.

ПСЖ остава с пълен актив от девет точки, колкото има и Ливърпул, докато Барселона е с шест. В следващия кръг парижани гостуват на Виляреал, а каталунците приемат Астън Вила.

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